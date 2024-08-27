本报北京8月26日电 （记者曲哲涵）财政部26日公布1—7月财政收支情况。1—7月，全国一般公共预算收入135663亿元，同比下降2.6%，去除特殊因素可比增长1.2%左右；全国一般公共预算支出155463亿元，同比增长2.5%；全国税收收入同比下降5.4%。

财政部相关负责人表示，今年以来，受2022年制造业中小微企业缓税入库抬高2023年基数、2023年年中出台减税降费政策减收等特殊因素影响，财政收入低位运行；后几个月，随着宏观政策落地见效，经济回升向好态势不断巩固，再加上特殊因素影响逐步消退，将对财政收入增长形成支撑。从财政支出看，1—7月，全国一般公共预算支出增长2.5%，重点领域支出得到较好保障。其中，社会保障和就业支出增长4.3%，农林水支出增长8.2%，城乡社区支出增长7.2%。后几个月，预计全国一般公共预算支出将平稳增长。

1—7月，受上述特殊因素以及工业生产者出厂价格持续下降等影响，全国税收收入同比下降5.4%。分税种看，国内增值税下降5.2%，主要受去年同期基数较高、政策翘尾减收等因素影响；国内消费税增长5.5%，主要是成品油等产销增长；进口货物增值税、消费税增长1.8%，与一般贸易进口增长态势基本吻合；个人所得税下降5.5%，主要受去年年中出台的提高个人所得税专项附加扣除标准政策翘尾减收等影响；出口退税12824亿元，同比多退1632亿元，有力支持外贸出口增长。

1—7月，各地发行新增地方政府专项债券17749亿元，主要用于市政建设和产业园区基础设施、社会事业、交通基础设施、保障性安居工程等重点领域建设，发挥了专项债券资金强基础、补短板、惠民生、扩投资等积极作用，为经济社会高质量发展提供了有力支撑。

《 人民日报 》（ 2024年08月27日 10 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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