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上半年网络货运企业上传运单超8000万单

同比增长52.8%

2024年08月27日06:02 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京8月26日电  （记者韩鑫）据交通运输部网络货运信息交互系统统计，截至今年6月底，全国共有3286家网络货运企业，接入社会运力804.4万辆、驾驶员737.7万人。上半年共上传运单8087.7万单，同比增长52.8%。

　　作为道路货运领域的新业态新模式，网络货运是指经营者依托互联网平台整合配置运输资源，使用非自有货车和驾驶员提供道路货物运输服务。

　　“经营者通过应用大数据、云计算、人工智能等新技术，打破了传统货运存在的信息‘孤岛’，实现了车货精准配置，有效解决货运车辆长距离空驶、司机等货时间长等问题，从而提高运输组织效率，畅通国民经济循环。”交通运输部科学研究院物流中心研究员董娜说。

　　近年来，数字技术与交通物流深度融合，网络货运新业态蓬勃发展。据悉，下一步，交通运输部将研究制定网络货运经营管理制度，健全相关标准规范，提升数字监管技术，创新信用监管方式，促进网络货运行业创新、规范、融合、可持续发展。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月27日 10 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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