本报重庆8月26日电 （记者姜峰）在服务基层、服务企业、服务群众过程中，为破解经营主体往返跑、耗时长等难题，重庆市市场监管局联合四川省市场监管局创新推行川渝两地市场准入异地同标，实现跨省域营业执照“互办互发”“一日办结”。

据了解，川渝两地市场准入异地同标全面实行业务同标、数据共享和系统互融。经营主体只需办理一次实名身份信息采集认证，便能在川渝两地实现实名认证互认，从而简化异地办理流程；基于两地名称自主申报字词库规则和标准的统一，经营主体在双城经济圈内自主申报名称时，适用同一标准、同一规则，企业名称“一处可取、异地同标”。截至目前，川渝两地已“互办互发”营业执照950张，其中，重庆市已发放555张、四川省发放395张。

重庆市市场监管局相关负责人介绍，重庆还创新构建了“渝悦易企办”经营主体全生命周期服务体系，不断激发市场发展活力和内生动力。截至7月底，全市经营主体总量达372.95万户。

《 人民日报 》（ 2024年08月27日 10 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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