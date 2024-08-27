林子夜

曾经，杨明通的长辈们靠海吃“渔”，收入来源单一；如今，杨明通等年轻人发力海钓，不但在休渔期实现增收，还拉动了当地文旅、餐饮等产业发展。几年间大变样，秘诀是啥？

三次产业融合发展，充分发挥“放大效应”。如果说渔业是“1”，那么在此基础上开拓的产业空间，就是紧随其后的多个“0”。前者是吸引旅客、拉动消费的基石，后者则深挖产业潜能，不断满足人民日益增长的美好生活需要。多轮驱动，才能绘出乡村产业发展的新图景。

探索不只在海南渔村。山东青岛，短视频里满架的葡萄，吸引远方的客人前来采摘、参观，小小葡萄顺势串起周边景区资源；新疆阿勒泰，牧民的转场表演、赛马等活动，让游客领略别样风情、流连忘返……资源禀赋虽有不同，因地制宜的探索却相通。依托特色资源，挖掘乡村多元价值，进一步推动一二三产业融合发展，乡村产业振兴之路将越走越宽。

《 人民日报 》（ 2024年08月27日 10 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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