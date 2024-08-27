本报福州8月26日电 （记者钟自炜）为满足人民日益增长的美好生活需要，支撑重点行业数字化转型需求，促进经济社会高质量发展，日前，福建省通信管理局、省工业和信息化厅、省教育厅等13个部门联合印发《福建省“信号升格”专项行动实施方案》。

方案以政务中心、文旅景区、医疗机构、高等学校、交通枢纽、城市地铁、公路铁路水路、重点商超、住宅小区、商务楼宇及酒店、重点园区、乡镇农村等12个重点场景为着力点，一体化推进“信号升格”“感知升格”“保障升格”“能力升格”，为广大用户提供高质量移动网络使用体验。

方案提出，到2024年底，超过5000个重点场所实现移动网络深度覆盖，省内公路铁路和城市地铁线路实现移动网络连续覆盖，卡顿、时延等主要业务指标加快改善，移动网络达标速率占比不低于90%。到2025年底，超过8000个重点场所实现移动网络深度覆盖，持续完善5G网络深度和广度覆盖，5G流量占比显著提升，卡顿、时延等主要业务指标全面优化，移动网络达标速率占比不低于95%。

《 人民日报 》（ 2024年08月27日 13 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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