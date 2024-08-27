操秀英

原标题：我国最大天然气储气库应用“智慧大脑”

根据中国石油天然气集团有限公司近日发布的消息，我国最大天然气储气库——新疆油田公司呼图壁储气库自3月28日开始本周期注气以来，截至8月15日累计注气已突破20亿立方米，日注气量最高达到2600万立方米，创历史新高。这一成绩的取得，离不开数字化技术支撑。

呼图壁储气库是西气东输二线首座大型储气库、国内首座库容超100亿立方米的大型储气库，也是中亚进口气进入国内后的首座储气库，其容量目前位列世界第六、亚洲第一。呼图壁储气库承担着西气东输管网沿线城市季节调峰、应急供气以及新疆北疆地区季节调峰的双重功能。

今年6月，国内最大压缩机在呼图壁储气库投入使用。今年，该储气库还利用数字模拟技术，实时监控储气库压力、流体分布情况，进行精细注气，已优化调整注气530井次，日注气量较上一注气周期提升1150万立方米，持续14天保持在2600万立方米。

“我们采用‘一井一策’管理，精准制定每口井的注气制度，根据分析结果合理安排每口井的注气量。”新疆油田储气库有限公司集注站运行班班长张戈说。

随着油气行业数智化进程加快推进，呼图壁储气库近年加速拥抱数智化技术，成功打造无人值守的智慧气仓。

新疆油田储气库有限公司集注站副站长许鹏介绍，储气库投产初期，生产数据采集与存储功能还不完善，员工需要每两小时进行一次巡检，记录生产运行参数。“运用物联网及人工智能技术后，员工在生产指挥中心通过工控系统就可对生产参数进行集中监测及远程调控，大大提高了工作效率，减轻了劳动强度。储气库‘智慧大脑’的应用，让我们更有底气为冬季天然气供应保驾护航。”许鹏说。

此外，呼图壁储气库运用数字孪生技术，大幅提升储气库数字化水平，安全管控能力较以往提升50%，站场风险划分识别更加清晰。同时，数智化远程控制平台可以实现井、站、气库、公司四级联动控制和智能监控的远程操作，工作人员通过站控平台就能对站内阀门进行工艺流程的快速切换。

“我们以前进行流程切换操作，需要3个人转动阀门上千圈。现在运用数智化设备，我一个人30秒就能完成，实现了及时高效的操控。”新疆油田储气库有限公司集注站组长李晓说。

(责编：杨曦、陈键)

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