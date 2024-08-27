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“深海一号”二期项目钻完井作业完成

2024年08月27日08:14 | 来源：科技日报
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原标题：“深海一号”二期项目钻完井作业完成

　　科技日报北京8月26日电 （记者操秀英）26日，中国海油对外宣布，我国海上压力最高的天然气开发井“深海一号”二期项目A12井（LS25-1-A12井）放喷作业取得圆满成功，测试产量超过预期。这标志着我国“深海一号”二期的所有海上钻完井作业全部完成，验证了深水高压钻完井全新技术体系的先进性和可靠性，表明我国在深水高压钻完井技术领域进入世界领先行列。

　　“深海一号”二期是我国首个深水高压天然气开发项目。“钻完井作业就是要安全高效地建立起深海地层的油气运输通道，这也是深水高压气田开发的最大难点。”中国海油海南分公司工程技术作业中心总经理陈浩东介绍，“深海一号”二期分南、北、东3个井区，密集部署了12口水下气井，比一期项目更多，且平均井深超过5000米，地层压力达到69兆帕，相当于家用高压锅工作压力的1000倍；地层最高温度达到140℃，项目钻井总井深更是超过60000米，接近7座珠穆朗玛峰的高度，工程作业难度在国内深水项目中首屈一指。

　　据介绍，“深海一号”二期的开发井作业同时面临“深水、深层、高温、高压”四大难题，在全球范围内没有可以借鉴的先例。中国海油在项目设计阶段便汇集国内顶尖技术力量组建联合攻关团队，针对深水高压井复杂情况展开系统性研究，探索建立包含深水高压井安全控制技术、集中式井口规模化作业技术、深水深层钻井提效技术、深水长效生产保障技术等4项关键技术在内的深水高压井钻完井核心技术体系。

　　在充分运用“深海一号”一期工程成熟作业经验的基础上，中国海油作业团队以新的技术体系为指引，开展了大规模深水批钻等多项以前从未有过的作业尝试，实现了深水高压钻完井作业风险管控、质量保障和效率提升的协调统一。

(责编：杨曦、陈键)
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