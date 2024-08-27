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两部门发文推进物联网标准体系建设

2024年08月27日08:14 | 来源：科技日报
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原标题：两部门发文推进物联网标准体系建设

科技日报北京8月26日电 （记者崔爽）记者26日从工业和信息化部获悉，工业和信息化部、国家标准化管理委员会印发《物联网标准体系建设指南（2024版）》（以下简称《指南》），提出到2025年，新制定物联网领域国家标准和行业标准30项以上，引导社会团体制定先进团体标准，加强标准宣贯和实施推广，参与制定国际标准10项以上，引领物联网产业高质量发展的标准体系加快形成。

物联网是以感知技术和网络通信技术为主要手段，实现人、机、物的泛在连接，提供信息感知、信息传输、信息处理等服务的基础设施，在推进新型工业化，加快建设制造强国和网络强国等方面发挥着重要作用。

物联网技术体系主要包括感知技术、网络与通信技术、数据处理技术等。《指南》提到，经过多年快速发展，我国物联网产业已形成庞大市场规模，在技术创新突破、行业融合应用、产业生态培育等方面取得积极成效。伴随新兴技术持续演进、行业应用融合发展，亟须完善物联网标准体系，推动构建具有国际竞争力的物联网产业体系。

根据《指南》，物联网标准体系包括基础标准、技术标准、建设运维标准和应用标准等4个部分。其中，基础标准包括术语与分类、架构、标识、测评、安全可信、管理等标准；技术标准包括感知技术、网络与通信技术、数据处理技术、融合技术、射频与电磁兼容技术、边缘计算技术、物联网操作系统、数字孪生技术等标准；建设运维标准包括规划设计、部署实施、运行维护等标准；应用标准结合农业、工业、服务业等产业发展特点，提出面向各行业的物联网应用指南。

组织实施方面，《指南》提出，充分发挥标准化技术组织、产业技术联盟等平台作用，加强跨行业、跨领域的多标委会技术协作，共同构建先进适用的物联网标准体系；建立物联网科技项目与标准化工作联动机制，在科技项目中强化标准核心技术指标研究，及时将先进适用科技创新成果融入标准；建立物联网标准实施效果评估制度，根据评估结果及时修订完善相关标准，保证标准的适用性；加快物联网国际标准转化，提升国内和国际标准关键指标的一致性程度等。

(责编：杨曦、陈键)
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