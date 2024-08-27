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城市更新行动扎实推进 住建部称累计完成投资2.6万亿元

张芗逸
2024年08月27日08:16 | 来源：证券日报
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原标题：城市更新行动扎实推进 住建部称累计完成投资2.6万亿元

实施城市更新行动是转变城市发展方式、实现高质量发展的重要举措。近年来，城市更新行动取得了明显成效。住房和城乡建设部（以下简称“住建部”）日前公布的数据显示，全国已实施城市更新项目超6.6万个，累计完成投资2.6万亿元。

在国新办8月23日举行的新闻发布会上，住建部部长倪虹在介绍下一步工作时表示，将“深入实施城市更新行动”。

政策支持

深入实施城市更新行动

截至2023年底，我国城市建成区面积达到6.4万平方公里，城市的发展方式也由过去的规模扩张转向了内涵提升。我国的城市发展已经进入了城市更新的阶段。

上海易居房地产研究院咨询中心总监姚腊在接受《证券日报》记者采访时表示，城市更新是实现中国式现代化的重要路径，也是提高城镇化质量和水平的重要手段。城市更新行动有助于实现高质量发展、高品质生活、高效能治理，是城市规划实施环节的重要内容。

近期，有多个涉及城市更新行动的支持政策措施出台，为城市更新行动的扎实推进提供了支撑。国务院日前印发的《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》中提出，实施城市更新和安全韧性提升行动；自然资源部办公厅印发《关于进一步加强规划土地政策支持老旧小区改造更新工作的通知》，为各地积极稳妥推进老旧小区改造工作提供规划土地政策指导。

同时，各地政府也在积极推进城市更新行动。据住建部建筑节能与科技司副司长汪科介绍，全国已有400多个城市成立了城市更新工作领导小组。

“城市更新行动正在全国范围内广泛展开，并投入了大量资源。”中国城市发展研究院农文旅产业振兴研究院常务副院长袁帅对《证券日报》记者表示，通过扎实推进城市更新行动，各地提升了城市功能品质，增强了城市吸引力，还带动了相关产业升级和经济发展，为城市注入新活力。

多点覆盖

城市更新行动取得积极进展

“城市更新行动涵盖的内容涉及多个方面，目前在城市体检、城中村改造以及创新试点工作方面已取得了显著进展。”谈及城市更新行动取得的成效，姚腊表示，当前城市体检全面实施、城中村改造稳步推进、创新试点工作逐步启动，各地城市更新工作取得阶段性成果。

在城市体检方面，从今年起，我国在297个地级及以上城市全面开展城市体检；在城中村改造方面，多地今年陆续公布了城中村改造计划，例如，上海将启动10个城中村改造项目、广州今年计划推动149个城中村改造项目取得突破性进展等。

此外，多项城市更新相关的制度创新已经开展试点。例如，在盘活存量土地和低效用地方面，8月22日，自然资源部办公厅印发了《低效用地再开发试点第一批典型案例》，全国共有18个案例上榜，为低效用地盘活提供了创新路径和方法。

袁帅表示，在城市基础设施升级、老旧小区改造等方面，城市更新行动均取得了明显成效，不仅改善了城市面貌，还提升了城市功能。

据住建部副部长秦海翔介绍，这些年，各地累计改造燃气、供水、污水等各类管线大约10万公里；2019年以来，我国累计新开工改造城镇的老旧小区25.88万个，惠及了4434万户、约1.1亿居民。

姚腊表示，城市更新工作在持续推进，政策体系不断完善，工作组织机制逐步建立，未来，可以在创新城市更新可持续实施模式方面加力推进，包括平衡项目经济社会效益、提高社会资本参与度、加强公众参与等。

“城市更新是一个复杂而系统的工程，未来，随着可持续的城市更新模式和政策法规的建立和出台，在各方的共同努力下，城市更新行动将得到高质量实施，进而推动社会经济的发展。”袁帅表示。

(责编：杨曦、陈键)
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