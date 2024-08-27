郭冀川

原标题：以旧换新政策超预期 车市正在掀起换车潮

汽车以旧换新的相关政策，已经向消费终端传导显效。商务部公布的数据显示，截至8月23日，汽车以旧换新信息平台累计登记注册用户数超110万，收到汽车报废更新补贴申请突破70万份，单日新增超1万份，呈现加快增长态势。

为进一步做好汽车以旧换新工作，着力稳定和扩大汽车消费，日前，商务部等7部门发布《关于进一步做好汽车以旧换新工作的通知》（以下简称《通知》）。相对于今年4月份发布的《汽车以旧换新补贴实施细则》，新一轮以旧换新政策通过提高报废更新补贴标准、加大中央资金支持力度等措施，进一步促进汽车消费市场的稳定增长。

如今，《通知》发布已有十多天，消费者的换车意愿是否有所增强？近日，《证券日报》记者走访了北京的多家汽车门店和4S店，一探究竟。

老车主换车热情高涨

近日，记者来到广汽埃安位于北京东四环的4S店，当天店内正在举办车友会活动，车企工作人员向消费者介绍新车上市情况和厂家的优惠政策，讲解以旧换新政策的最新情况。

“这次《通知》对补贴标准大幅提高了，在汽车报废更新方面，补贴标准由原来的购买新能源乘用车补贴1万元、购买燃油乘用车补贴7000元，分别提高到2万元和1.5万元，吸引了一波潜在消费者到店咨询、购车。”广汽埃安4S店工作人员告诉《证券日报》记者，随着新一轮以旧换新政策出台，能够明显感受到消费者的热情提升，近期消费者数量明显增加。

广汽埃安“京友会”会长马国峰向记者介绍，目前每月车企都会联系本地车友会，组织关于汽车消费政策普及和新车品鉴活动。“由于今年的政策红包雨密集，4S店也进一步打通旧车回收与新车购买流程，在店内就可以完成车辆以旧换新所有手续，因此今年老车主的换车热情较以往高涨。”

《证券日报》记者走访多家汽车线下门店反馈得知，新政策出台后，到店咨询以旧换新的消费者数量大幅增加，消费者对新政的具体内容、操作流程以及可享受的补贴额度表现出浓厚兴趣。同时，多家车企在新政基础上加码服务内容，如消费者在活动期间购车可在国家补贴基础上，再享受车企提供的额外置换补贴等优惠。

受益于以旧换新政策的持续优化和推动，私车报废量和新车正在联动增长。根据商务部公布数据，2024年前7个月，全国报废汽车回收350.9万辆，同比增长37.4%，其中5月份、6月份、7月份分别同比增长55.6%、72.9%和93.7%。中国汽车工业协会数据显示，今年前7个月，我国汽车产销分别完成1617.9万辆和1631万辆，同比分别增长3.4%和4.4%。

乘联会秘书长崔东树对记者表示，我国汽车消费市场总体上正在由“增量时代”进入“增量和存量并重时代”。实施汽车报废更新和以旧换新，有利于推动消费市场从“有没有”向“好不好”加快转变，形成以消费为主导力量来推动国内大循环。

补贴申领流程更便捷

今年以来，各部门纷纷出台财税、金融、产业等优惠政策，为汽车以旧换新提供了有力的政策保障。同时，商务部还开发建设了汽车以旧换新信息平台，简化了补贴申请流程，提高了审核效率。

值得关注的是，此次《通知》在补贴执行上还可以溯及过往，充分照顾到已经提交申请的消费者。也就是说，如果消费者是在今年4月24日至明年1月10日提交的补贴申请，都会按照调整后的补贴标准来执行。《证券日报》记者在走访过程中，遇到一些消费者在4S店咨询如何网上申请补贴，4S店工作人员积极回应帮助消费者处理。

“现在申请补贴在网上就可以完成，很方便，就是年纪大了不太会操作，到店让工作人员帮忙操作。”在北京大兴的比亚迪4S店，一位到店办理补贴的消费者说，“从旧车出售到新车购买都是在4S店完成，流程十分顺畅。此次新一轮以旧换政策可以再补贴1万元，也是4S店工作人员通知的。”

《通知》明确提出，优化汽车报废更新审核、拨付监管流程，要求各地商务主管部门收到汽车报废更新补贴申请材料后，会同财政、公安、工业和信息化等部门按照职能职责进行审核，通过全国汽车以旧换新平台反馈审核结果，税务部门做好配合工作。

中国企业资本联盟副理事长柏文喜对记者表示，虽然新政策已经简化了补贴申领流程，但仍需进一步优化，确保消费者能够方便快捷地申领补贴。一方面要提供更加便捷的申领渠道和服务，另一方面需要加强政策宣传引导力度，提高消费者对政策的知晓率和理解度，确保消费者能够充分了解并享受政策红利。

(责编：杨曦、陈键)

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