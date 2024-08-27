人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

以旧换新政策超预期 车市正在掀起换车潮

郭冀川
2024年08月27日08:16 | 来源：证券日报
小字号

原标题：以旧换新政策超预期 车市正在掀起换车潮

汽车以旧换新的相关政策，已经向消费终端传导显效。商务部公布的数据显示，截至8月23日，汽车以旧换新信息平台累计登记注册用户数超110万，收到汽车报废更新补贴申请突破70万份，单日新增超1万份，呈现加快增长态势。

为进一步做好汽车以旧换新工作，着力稳定和扩大汽车消费，日前，商务部等7部门发布《关于进一步做好汽车以旧换新工作的通知》（以下简称《通知》）。相对于今年4月份发布的《汽车以旧换新补贴实施细则》，新一轮以旧换新政策通过提高报废更新补贴标准、加大中央资金支持力度等措施，进一步促进汽车消费市场的稳定增长。

如今，《通知》发布已有十多天，消费者的换车意愿是否有所增强？近日，《证券日报》记者走访了北京的多家汽车门店和4S店，一探究竟。

老车主换车热情高涨

近日，记者来到广汽埃安位于北京东四环的4S店，当天店内正在举办车友会活动，车企工作人员向消费者介绍新车上市情况和厂家的优惠政策，讲解以旧换新政策的最新情况。

“这次《通知》对补贴标准大幅提高了，在汽车报废更新方面，补贴标准由原来的购买新能源乘用车补贴1万元、购买燃油乘用车补贴7000元，分别提高到2万元和1.5万元，吸引了一波潜在消费者到店咨询、购车。”广汽埃安4S店工作人员告诉《证券日报》记者，随着新一轮以旧换新政策出台，能够明显感受到消费者的热情提升，近期消费者数量明显增加。

广汽埃安“京友会”会长马国峰向记者介绍，目前每月车企都会联系本地车友会，组织关于汽车消费政策普及和新车品鉴活动。“由于今年的政策红包雨密集，4S店也进一步打通旧车回收与新车购买流程，在店内就可以完成车辆以旧换新所有手续，因此今年老车主的换车热情较以往高涨。”

《证券日报》记者走访多家汽车线下门店反馈得知，新政策出台后，到店咨询以旧换新的消费者数量大幅增加，消费者对新政的具体内容、操作流程以及可享受的补贴额度表现出浓厚兴趣。同时，多家车企在新政基础上加码服务内容，如消费者在活动期间购车可在国家补贴基础上，再享受车企提供的额外置换补贴等优惠。

受益于以旧换新政策的持续优化和推动，私车报废量和新车正在联动增长。根据商务部公布数据，2024年前7个月，全国报废汽车回收350.9万辆，同比增长37.4%，其中5月份、6月份、7月份分别同比增长55.6%、72.9%和93.7%。中国汽车工业协会数据显示，今年前7个月，我国汽车产销分别完成1617.9万辆和1631万辆，同比分别增长3.4%和4.4%。

乘联会秘书长崔东树对记者表示，我国汽车消费市场总体上正在由“增量时代”进入“增量和存量并重时代”。实施汽车报废更新和以旧换新，有利于推动消费市场从“有没有”向“好不好”加快转变，形成以消费为主导力量来推动国内大循环。

补贴申领流程更便捷

今年以来，各部门纷纷出台财税、金融、产业等优惠政策，为汽车以旧换新提供了有力的政策保障。同时，商务部还开发建设了汽车以旧换新信息平台，简化了补贴申请流程，提高了审核效率。

值得关注的是，此次《通知》在补贴执行上还可以溯及过往，充分照顾到已经提交申请的消费者。也就是说，如果消费者是在今年4月24日至明年1月10日提交的补贴申请，都会按照调整后的补贴标准来执行。《证券日报》记者在走访过程中，遇到一些消费者在4S店咨询如何网上申请补贴，4S店工作人员积极回应帮助消费者处理。

“现在申请补贴在网上就可以完成，很方便，就是年纪大了不太会操作，到店让工作人员帮忙操作。”在北京大兴的比亚迪4S店，一位到店办理补贴的消费者说，“从旧车出售到新车购买都是在4S店完成，流程十分顺畅。此次新一轮以旧换政策可以再补贴1万元，也是4S店工作人员通知的。”

《通知》明确提出，优化汽车报废更新审核、拨付监管流程，要求各地商务主管部门收到汽车报废更新补贴申请材料后，会同财政、公安、工业和信息化等部门按照职能职责进行审核，通过全国汽车以旧换新平台反馈审核结果，税务部门做好配合工作。

中国企业资本联盟副理事长柏文喜对记者表示，虽然新政策已经简化了补贴申领流程，但仍需进一步优化，确保消费者能够方便快捷地申领补贴。一方面要提供更加便捷的申领渠道和服务，另一方面需要加强政策宣传引导力度，提高消费者对政策的知晓率和理解度，确保消费者能够充分了解并享受政策红利。

(责编：杨曦、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
人民银行：7月债券市场共发行各类债券66383.9亿元
　　人民网北京8月26日电 （记者罗知之）中国人民银行今日发布了2024年7月份金融市场运行情况，数据显示，7月份，债券市场共发行各类债券66383.9亿元。 其中，国债发行9924.9亿元，地方政府债券发行7108.3亿元，金融债券发行10004.9亿元，公司信用类债券发行13392.9亿元，信贷资产支持证券发行404.1亿元，同业存单发行25046.9亿元。…
彭建虎：新时代企业家要关注社会责任和可持续发展
　　人民网北京8月26日电 （记者孙博洋）作为人民财经论坛的重要组成，人民网“2024企业家大会”8月25日在人民日报社举办。大会以“凝心聚力，向‘新’而行”为主题，冠达控股集团董事局主席彭建虎在主题演讲中表示，新时代企业家已不再是单纯追求经济效益的商人，更要关注企业的社会责任和可持续发展。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部