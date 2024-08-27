韩 昱

原标题：前7个月全国一般公共预算收入135663亿元

财政部网站8月26日发布的《2024年7月财政收支情况》显示，今年1月份至7月份，全国一般公共预算收入135663亿元，同比下降2.6%，扣除去年同期中小微企业缓税入库抬高基数、去年年中出台的减税政策翘尾减收等特殊因素影响后，可比增长1.2%左右。

分中央和地方看，1月份至7月份，中央一般公共预算收入59745亿元，同比下降6.4%；地方一般公共预算本级收入75918亿元，同比增长0.6%。分税收和非税收入看，1月份至7月份，全国税收收入111240亿元，同比下降5.4%；非税收入24423亿元，同比增长12%。

对于当前财政收入情况，财政部有关负责人答记者问时表示，1月份至7月份，受上述特殊因素以及工业生产者出厂价格持续下降等影响，全国税收收入同比下降5.4%。分税种看，国内增值税下降5.2%，主要受去年同期基数较高、政策翘尾减收等因素影响；国内消费税增长5.5%，主要是成品油、卷烟、酒等产销增长；进口货物增值税、消费税增长1.8%，与一般贸易进口增长态势基本吻合；个人所得税下降5.5%，主要受去年年中出台的提高个人所得税专项附加扣除标准政策翘尾减收等影响；出口退税12824亿元，同比多退1632亿元，有力支持外贸出口增长。

对于下半年财政收支运行形势，上述负责人表示，从财政收入看，1月份至7月份全国一般公共预算收入下降2.6%。今年以来，受2022年制造业中小微企业缓税入库抬高2023年基数、2023年年中出台减税降费政策减收等特殊因素影响，财政收入低位运行；后几个月，随着宏观政策落地见效，经济回升向好态势不断巩固，再加上特殊因素影响逐步消退，将对财政收入增长形成支撑。

从财政支出方面看，数据显示，1月份至7月份，全国一般公共预算支出155463亿元，同比增长2.5%。分中央和地方看，中央一般公共预算本级支出21444亿元，同比增长9.3%；地方一般公共预算支出134019亿元，同比增长1.5%。

前述负责人表示，从财政支出看，1月份至7月份，全国一般公共预算支出增长2.5%，重点领域支出得到较好保障。其中，社会保障和就业支出增长4.3%，农林水支出增长8.2%，城乡社区支出增长7.2%。后几个月，预计全国一般公共预算支出将平稳增长。

全国政府性基金预算收支情况数据显示，1月份至7月份，全国政府性基金预算收入23295亿元，同比下降18.5%；全国政府性基金预算支出41228亿元，同比下降16.1%。

此外，对于专项债券发行使用情况，上述负责人介绍，2024年1月份至7月份，各地发行新增地方政府专项债券17749亿元，主要用于市政建设和产业园区基础设施、社会事业、交通基础设施、保障性安居工程等党中央、国务院确定的重点领域建设，发挥了专项债券资金强基础、补短板、惠民生、扩投资等积极作用，为经济社会高质量发展提供了有力支撑。下一步，财政部将会同相关部门指导督促地方进一步加快专项债券发行使用进度，提高专项债券资金使用效益，带动扩大有效投资，推动尽快形成实物工作量。

(责编：杨曦、陈键)

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