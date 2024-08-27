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读懂菜价涨跌下的民生关切

乔金亮
2024年08月27日08:18 | 来源：经济日报
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原标题：读懂菜价涨跌下的民生关切

蔬菜供应总体有保障，并不是说就能高枕无忧。蔬菜保供稳价关乎千家万户，让每个老百姓吃得好，不是件容易的事，却是必须做好的事。要让居民“菜篮子”拎得更稳，让农民“钱袋子”装得更鼓。

近期蔬菜价格走高。农业农村部重点监测的28种蔬菜全国批发价格数据显示，6月16日至8月15日，全国蔬菜日度价格从4.27元/公斤上升至6.01元/公斤，上涨40.7%。应如何正确看待蔬菜价格上涨的原因和影响？

蔬菜生产易受季节因素和极端天气影响，因短暂的供应减少造成价格上涨并不奇怪。今年夏天，蔬菜主产省份高温多雨，部分省份出现强对流天气，一些地方遭遇洪涝灾害，不仅导致产量下降，还影响了品质和耐储存性，导致蔬菜生产、采收及外运受阻。我国蔬菜是典型的大生产大流通格局，产区和销区相对分离，几个蔬菜大省占全国供应量的比重较高，从而阶段性、暂时性推升终端菜价。

相比猪牛羊肉生产，蔬菜生产的特点是短周期，这表现在受影响传导速度快，但影响消除后产能恢复也特别快。在此情况下，价格机制可以充分发挥对区域和品种的引导作用，菜农会瞄准价格高的品种扩大生产规模。据农业农村部数据，目前全国蔬菜在田面积1.06亿亩，同比增加90万亩，仍处于年内较高水平，稳产保供有基础。随着气温回落和秋季蔬菜陆续上市，供应会逐步增加，短期冲击性季节性影响退去后，价格将逐步趋稳。

不同于粮价的总体相对稳定，菜价涨涨跌跌是常态。2021年秋季曾一度出现过“菜比肉贵”现象，发生背景是生猪价格周期性下跌遭遇蔬菜供应短暂性不畅。当时，以菠菜为代表的绿叶菜价格短期内上涨数倍，耐储存的品种涨幅则较小。同样，菜价大幅下跌、菜农持续亏损的情况也并不鲜见。其实，有涨就有跌，此时的涨价恰恰孕育着彼时的降价，反之亦然，在涨涨跌跌中实现动态平衡。有亏也有赚，生产者希望多赚钱，消费者希望少花钱，在亏亏赚赚中菜农维持着生计。这就是市场经济的辩证法。

如果从更大范围、更长时期来看，我国蔬菜供应总体有保障，总产量和人均占有量多年来位列世界第一，并遥遥领先。在国外旅居过的人士普遍感受到，相比别的国家，在我国，人们可以用较低的价格吃上种类更丰富的蔬菜。2023年我国蔬菜产量8.29亿吨，年人均占有量588公斤，折算到每人每天3斤以上。这背后离不开蔬菜产业的科技进步，流通链条的不断完善，以及农民的辛勤耕耘。

我们不能从蔬菜价格短暂的上涨就判断出通货膨胀。2016年一季度，居民消费价格指数（CPI）同比上涨2.1%。同期，鲜菜价格上涨27.3%，猪肉价格上涨24.1%。国家统计局负责人当时回应称，尽管肉价、菜价上涨幅度较大，但其在整个居民消费中的占比有限。工业日常消费品供应很充足，农产品供应也很充足，所以不必担心全局性通货膨胀。这个分析思路在今天也有启示意义。数据显示，今年7月份，全国CPI同比仅上涨0.5%。事实上，即使仅就农产品而言，也不是都在涨价，绝大多数畜产品价格在持续下行，粮食价格也总体稳定。

当然，蔬菜供应总体有保障，并不是说就能高枕无忧了。蔬菜保供稳价关乎千家万户，让每个老百姓吃得好，不是件容易的事，却是必须做好的事。地方党委、政府要以“时时放心不下”的责任感，高度关注生活困难人群，尤其是防止返贫监测重点人群，适时发放价格补贴，减少价格上涨对他们基本生活的影响。主产区不仅要埋头种植，还要洞悉市场变化，合理安排品种、规模和茬口，更重视气候变化对生产的挑战，实现均衡供应、差异化供应。大中城市要加强生产调度和市场监测，与主产区加强供需对接，加快冷链物流设施建设，确保农产品物流畅通。总之，要让居民“菜篮子”拎得更稳，让农民“钱袋子”装得更鼓。

(责编：杨曦、陈键)
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