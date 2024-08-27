童 政

原标题：特色种植产业兴

近日，南宁市武鸣区府城镇永共村的果蔬大棚里，瓜农们在翻土、施肥、选种、育苗……在上半年取得好收成后，他们正紧锣密鼓地为种植晚季哈密瓜做准备。

永共村党支部书记黄炳相介绍，过去，永共村以传统种植为主，结构单一，产量低，村集体经济薄弱。近年来，在当地政府和定点帮扶单位的支持下，永共村发挥村党组织引领作用，探索发展大棚种植哈密瓜等果蔬产业。如今全村哈密瓜种植规模达1700多亩，年产量近3000万斤、总产值超5000万元，昔日贫困村变成了示范村。

种植户韦艳熟练地将瓜种栽入土中，再用喷雾器给瓜种均匀洒水，“在大棚里，这些种子只需两三天就能发芽”。大棚种植不仅能减少病虫害、提高瓜果品质，还能实现一年种两茬，从栽苗到收瓜仅需80多天。

曾经在外务工的韦艳，返乡后成长为种瓜大户。这些年，韦艳积极参加永共村组织的各类种植交流会、农业技术培训会。随着种瓜技术不断提升，她经营的大棚从3个增加到27个，上半年哈密瓜产量3万多斤，收入4万多元。2022年至今，30多名外出务工人员返乡种植哈密瓜，助力乡村产业振兴。

种植技术保障好产量好品质，金融服务则推动产业规模化发展。2019年桂林银行在永共村设立农村普惠金融综合服务点。“截至7月末，桂林银行已为永共村农户发放贷款305笔，累计授信金额1650万元，有效解决了长期困扰村民的资金难题，推动了哈密瓜产业规模化发展。”黄炳相说。

如今，永共村哈密瓜产业发展的集聚效应和规模优势逐渐显现，并辐射带动周边的多个乡村共同发展哈密瓜种植产业。

(责编：杨曦、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经