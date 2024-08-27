人民网记者 车柯蒙

今年6月，湖南省工信厅等6部门联合发布《湖南省锂电池及先进储能材料产业三年行动计划》，部署推进“新能源+新型储能”融合发展，扩大发电侧、电网侧、用户侧储能应用场景，加快培育稳定的新能源领域储能市场。

政策和市场双轮驱动下，湖南新能源产业发展迅速，为经济发展注入了新的活力。在这一过程中，税务部门充分发挥税收职能作用，聚焦新能源企业和项目需求，精准落实产业相关税收优惠政策，助力新能源产业“追风逐电”。

截至今年5月，湖南新能源中风电、光伏发电总装机容量达2461万千瓦。其中，风电1006万千瓦，突破千万大关；光伏1455万千瓦，提前实现“十四五”规划发展目标，新能源发电正成为主力能源。

走进龙山县大灵山风能发电场，一台台屹立在山脊上的风力发电机风轮持续转动，为高质量发展注入清洁能源。“大灵山海拔高，风电建设难度大、投入多。项目开工以来，税务部门主动辅导我们办理税务登记、开展纳税申报等事项，全程护航项目落地。”湖南湘西龙山大安新能源有限公司财务负责人罗伟表示，今年公司已享受风力发电增值税即征即退、重点扶持的公共基础设施项目企业所得税“三免三减半”等政策减免708万元，绿色发展之路越走越稳。

记者了解到，今年1月至7月，湖南税务部门累计为新能源发电企业提供定制培训、远程辅导1300余户次，帮助解决涉税问题185件，以优质税费管理服务助力新能源发电企业“乘风”而行。

近年来，湖南省宁乡市抢抓新能源产业发展机遇，一大批先进储能产业快速发展。数据显示，截至2023年底，宁乡市储能材料产业总产值近600亿元，约占湖南省储能材料总产值的一半。

“锂电池产品的技术更迭非常快，只有持续研发，才能保持竞争力。”作为德国巴斯夫和中国杉杉股份携手打造的中外合资企业，巴斯夫杉杉电池材料（宁乡）有限公司一直致力于锂电池正负极材料的研发、生产和销售，据该公司财务负责人高逸兴介绍，锂电池产品从开发到验证，再到批量生产的周期较长，企业资金压力较大。

为助力新能源产业稳健发展，宁乡市税务局组建新能源项目专家服务团队，从留抵退税、增值税进项加计扣除、研发费用100%加计扣除、“房土”两税困难减免等政策研究着手，个性化编制《新能源企业税费支持政策清单》，同时，根据新能源企业生产经营、投产建设、政策享受等实际情况，定向开展涉税风险点排查分析，通过政策推送、风险提醒、疑点告知等措施，有效帮助企业从源头化解涉税风险，助力企业健康发展。

“今年来，仅增值税进项加计扣除一项，公司就已享受减免税1300多万元。”高逸兴说，税惠政策的叠加效应，有力充实了企业现金流，为公司加强人才引进、更新研发设备、投入科技研发提供了资金后盾。

自2009年落户长沙以来，长沙市比亚迪汽车有限公司实现了新能源汽车研发、生产、销售各环节“链式”生长。长沙市比亚迪汽车有限公司相关负责人表示，能够实现技术研发、生产拓展，税惠政策带来的“真金白银”非常重要。

据统计，今年上半年，长沙市比亚迪汽车有限公司享受先进制造业增值税加计抵减2.89亿元，预计享受高新技术企业、研发费用加计扣除优惠1.5亿元，有力缓解了企业经营压力。

针对汽车以旧换新过程中可能遇到的涉税问题，湖南税务部门制作解读视频、梳理办理手册，将其在办税服务厅、汽车4S店进行播放宣传，并以税企微信解答、简化办税流程的方式，构建起纳税人“懂政策、会办理、快速享”的闭环机制，持续释放消费红利。据统计，今年1月至7月，湖南共有15.25万辆新能源汽车享受车购税减免政策，免征税额22.11亿元。

“在助力新能源产业创新发展的过程中，我们将依托税收大数据及时开展行业税收分析，持续在‘精细’和‘精准’上下功夫，落实税惠政策，强化风险管理，不断为新能源产业向高攀升注入动能。”国家税务总局湖南省税务局党委书记、局长曾光辉表示。

(责编：杨曦、吕骞)

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