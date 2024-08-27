欧阳易佳

碧树成行，绿意盎然。对福建永春县的居民来说，漫山的翠绿不仅能产出一颗颗“生态果”，更是结出了一树树“财富果”。

日前，永春县发放全国首批绿票“到账了”，通过流转、租赁、合作等方式收储整合分散化、碎片化、偏远化林地，资源变资产、资金变股金、林农变股东，共盘点可开发森林面积86万亩，预计每年收益2000万元，实现“不砍树也能致富”“卖空气也能赚钱”。

绿水青山就是金山银山，改善生态环境就是发展生产力。良好生态本身蕴含着无穷的经济价值，能够源源不断创造综合效益，实现经济社会可持续发展。

党的二十届三中全会《决定》提出：“聚焦建设美丽中国，加快经济社会发展全面绿色转型，健全生态环境治理体系，推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展，促进人与自然和谐共生。”

自然资源部综合司司长杜官印表示，生态环境是人类生存发展的根基。推进美丽中国建设，必须统筹山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，提升生态系统多样性、稳定性、持续性，筑牢国家生态安全屏障，拓宽绿水青山转化为金山银山的路径，满足人民日益增长的美好生活需要。

系统完备的生态文明制度体系是推进人与自然和谐共生的现代化的重要保障。纤纤树木可成林，涓涓细流生江河，美丽中国建设的脚步在祖国大地处处开花。

串珠般的岛屿点缀深蓝的海湾，山东烟台计划将长岛打造为集蓝岛、绿岛、知岛、智岛特色于一体的“零碳岛”；建成“千园之城”后，北京计划今年再添15处休闲公园和城市森林，50处口袋公园及小微绿地；淘汰“散乱污”，治理“荒滩沟”，陕西富平石川河让昔日“臭水沟”变身今日“赛江南”的湿地公园……

生态保护修复是美丽中国建设的重要举措。数据显示，“十三五”以来，山水林田湖草沙一体化保护和修复工程治理面积超过1亿亩，历史遗留废弃矿山生态修复480万亩，整治修复海岸线近1680千米、滨海湿地超过75万亩，红树林地面积已增长至45万亩。

美丽中国建设任重道远。业内人士表示，要坚定不移走生态优先、绿色发展之路。在发展中做到惠民、利民、为民都以“绿色”为底色，满足人民群众日益增长的对美好生态环境的追求，创建人与自然相生相融新格局，让人民在美丽中国建设过程中有更多的获得感、幸福感、安全感。

傍晚，微风轻拂，筼筜湖泛起了朵朵涟漪。“入夜后的筼筜湖水仿佛活了起来，湖面倒映着霓虹灯点缀下的城市天际线，如极光般绚丽迷人。”厦门大学美籍教授威廉·布朗在文章中写道。

筼筜湖是厦门生态环境之变荡开的第一朵涟漪。它见证了厦门从点到面、从水下到岸上、从单一治理到联合共治，从山顶到海洋开展全域生态修复，一幅高素质高颜值的“厦门画卷”铺展开来。

“厦门实践”经验，历久弥新。从巍峨秦岭加速治愈“伤疤”，实现自然保护地数量和面积“双提升”，到祁连山叫停无序无度开发，蹚出生态优先、绿色发展新路子；从蜈支洲岛拓展海洋生态产品价值转化路径，实现“生态+休闲渔业”，到樟树发展中药材、油茶、苗木、果蔬等特色农业，“生态+农业”齐头并进……各地探索“生态+”融合发展路径，通过强产业、延链条等措施，系统推进生态产业化、产业生态化。

护“绿”就是增“富”，将生态文明建设融入经济社会发展全过程全领域，走出一条机制活、产业优、百姓富、生态美的新路径。

业内人士表示，将生态文明建设深度融入经济社会发展的方方面面，是实现可持续发展的关键。这不仅需要政策与制度的创新支持，更需要全社会对绿色发展的共识与行动，以机制灵活、产业优化、人民富裕、生态美丽为目标，共同绘制出一幅人与自然和谐共生的美好画卷。（实习生徐皓萱对本文亦有贡献）

(责编：杨曦、吕骞)

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