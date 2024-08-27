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深挖“绿色潜力” 激发经济增长新动能

欧阳易佳
2024年08月27日08:30 | 来源：人民网
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“之前买的洗衣机功能少、能耗高。以旧换新之后增加了很多新功能，还符合国家一级能耗的标准。”家住广州的李女士告诉记者，随着以旧换新措施落地，她家中的冰箱、打印机等大小家电都进行了更新换代，“生活品质提高了，幸福感满满。”

政策红利不断释放、补贴措施逐步铺开、消费市场提质升级……连日来，越来越多消费者选择搭上“以旧换新”这趟“快车”。

近日，家电领域以旧换新再出新政，《关于进一步做好家电以旧换新工作的通知》（以下简称《通知》）印发。《通知》要求，做好家电以旧换新中央与地方政策协同联动，推动家电以旧换新工作走深走实。

以旧换新在全国“遍地开花”。湖南启动汽车置换更新促销活动，对符合置换更新申领条件的消费者给予消费券补贴；成都“换新购”平台正式上线，实现以旧换新补贴申报“一网通办”；北京对《2024年北京市汽车以旧换新补贴实施细则》再做调整，报废符合标准的旧车并购买新能源乘用车的，由原来补贴1万元提高到2万元……

记者梳理发现，《通知》是消费品以旧换新领域政策的“再升级”，此前，《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》《汽车以旧换新补贴实施细则》《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》等政策相继出台，激活消费市场“一池春水”。

中国信息协会常务理事、国研新经济研究院创始院长朱克力认为，从家电到汽车，从设备更新到消费品替换，以旧换新的政策频频出台，一系列动作为市场注入新的活力。

“一方面通过补贴和优惠，降低消费者更换新品成本，从而激发其购买欲望；另一方面加速老旧设备淘汰，为市场创造新需求。这种需求的增加会带动相关产业发展，形成良性经济循环。”朱克力说。

数据显示，7月份，主要电商平台电视机、洗衣机、冰箱以旧换新销售额分别增长92.9%、82.8%和65.9%。今年1至7月，限额以上单位家用电器和音像器材类商品零售额5221亿元，同比增长2.3%。

业内人士表示，绿色循环低碳发展是实现高质量发展的关键环节，当前，我国正积极打造绿色低碳经济体系，将绿色消费作为驱动经济社会可持续发展的重要引擎。通过大力发展清洁能源、推广节能减排技术、构建资源循环利用体系，逐步减少对高碳能源的依赖，降低整体碳排放水平。同时，绿色消费理念深入人心，绿色产品与服务日益丰富，市场需求持续增长，为绿色低碳产业发展提供了广阔空间。

绿色消费扩容提质，释放市场潜力。在率先实行补贴新标准的湖北，8月10日以来，已售出二级以上能效家电超11万台，拉动销售额6.35亿元；在广东，投入3.8亿元用于发放以旧换新消费券，进一步激发消费者参与以旧换新活动的热情；新疆消费品以旧换新行动启动，新疆各地汽车、家电市场掀起一波绿色消费小高潮……

数据显示，1月至7月，限额以上单位高能效等级家电零售额增速近两位数，绿色建材、绿色包装等产品销量增长明显。7月份，新能源汽车零售量同比增长36.9%，市场渗透率超五成。

以“真金白银”拉动消费热情，业内专家表示，今年的以旧换新政策不仅惠民生、促消费，还进一步完善了从生产到消费再到回收的完整产业链，有助于形成稳定良性的产业生态，提高整个社会的资源配置效率。（实习生徐皓萱对本文亦有贡献）

 

 

 

 

(责编：杨曦、吕骞)
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