人民网记者 李栋

今年的中央一号文件提出，把粮食增产的重心放到大面积提高单产上。秋粮是全年粮食生产的大头，夺取秋粮丰收，能为巩固和增强经济回升向好态势提供有力支撑。当前，粮食主产区运用新技术新装备不断夯实丰收基础，打好秋粮生产主动仗。

立秋以来，河南省的秋粮进入生长关键期。在河南省鹤壁市浚县卫溪街道傅庄村，村民付太华仰头望着数台无人机在玉米田上空穿梭作业，一脸喜悦。

“付太华种植的玉米田是浚县高产攻关方之一。现在无人机进行的‘一喷多促’作业，能有效促进作物生长、提高产量。” 浚县农业农村局党组成员、农技专家董文全介绍，为促进玉米绿色高产高效单产提升，通过大力推广玉米密植滴灌肥水精准调控技术，选用适合密植的玉米品种，采用宽窄行搭配种植，一亩地可多种上千株玉米。

“目前，全县已有289家新型经营主体和种粮大户铺设滴灌带面积6.2万亩，通过滴水灌溉精准调控肥水，高效节水灌溉效果凸显，农业生产综合效益显著提升。”董文全说。

着力提升粮食产能，向农业强国阔步迈进，农机创新是关键变量。随着高效率农机加速融入农业生产各领域，为我国农业现代化带来重大机遇。

眼下，部分地区的秋粮品种已率先迎来收获，黑龙江省200多万亩鲜食玉米陆续开启收获。在黑龙江省绥化市青冈县的高标准农田里，三台鲜食玉米茎穗兼收机正在满负荷作业。

“机器把整个植株的茎收回来做饲料，穗做成食品，这样整个全株都能充分利用好。”说起机器的好处，宋冬艳嘴角上扬。

青冈县农业农村局副局长徐洪福表示，近年来，通过不断提升鲜食玉米的品质和产品的附加值，鲜玉米已成为富民增收的主要产业。数据显示：截至目前，青冈县鲜食玉米种植面积达到了17万亩，年产鲜食玉米达到四亿穗以上。

如今，科技创新正为农业现代化发展提供强劲动能。截至2023年底，我国农机拥有量位居世界前列，农机总动力超11.3亿千瓦。当前，我国农业科技进步贡献率提升至63.2%，农作物耕种收综合机械化率达74%，为加快建设农业强国提供有力支撑。

(责编：王仁宏、吕骞)

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