8月25日，2024企业家大会平行论坛——数字时代企业品牌形象建设论坛在京召开。

本次平行论坛由人民网主办、人民在线承办、香飘飘公益支持。论坛旨在深度聚焦数字时代下的企业品牌塑造与舆论管理话题，总结数字时代网络舆论生态新形势、新特点，探讨如何在复杂多元的舆论环境中，塑造良好的企业家个人形象，构建积极健康的企业品牌形象，提升品牌声誉与影响力。

数字时代企业品牌形象建设论坛现场。

人民在线副总经理郭亚飞表示，数字时代信息传播的速度与广度前所未有，复杂多元的舆论环境在一定程度上也加大了企业品牌的声誉风险，这就要求企业必须具备更强的危机应对能力和品牌管理能力。在品牌建设方面，人民在线努力探索开拓高智慧、高附加值的咨询业务，去年以来相继发布《2023品牌影响力建设观察报告》《佛山产业IP路径打造与影响力分析报告》等多个品牌建设领域的相关课题，不断推进理论研究与舆情实践相结合。

品牌专家、新华社《中国名牌》杂志原总编辑顾环宇在演讲中分享了数字时代企业品牌形象的打造策略。他指出，在品牌塑造与传播的过程中，品牌地标作为地域文化与品牌特色的集中体现，具有不可替代的作用。数字时代，粉丝不仅是品牌的忠实消费者，更是品牌口碑传播的重要力量。通过打造极具文化内涵的品牌地标，发挥粉丝的品牌共建作用，是品牌实现差异化竞争、提升品牌影响力的重要途径。

品牌专家、经济传媒协会新媒体分会副会长韩立勇认为，舆论靶心是引导公众关注与讨论的焦点所在，品牌出圈需要精准把握舆论靶心，通过高质量的文案和策略性的传播手段，将公众的注意力集中到品牌的核心价值上。对于出圈传播，韩立勇指出，品牌要讲好故事，保证内容的合理性，同时注重与受众的互动和反馈，确保传播效果的最大化。

北京风谱科技创始人许玉春在发言中分享了企业品牌定位的案例经验与方法路径。他表示，品牌定位是企业战略的核心组成部分，是连接消费者需求与企业价值创造的桥梁，不仅能够帮助企业从众多竞争者中脱颖而出，还能够引导顾客产生积极的品牌联想和购买意愿。他强调，定位式经营能够助力企业实现高质量发展，其核心在于精准把握市场需求与顾客心智规律。

“我们要围绕匠心、创新和初心为用户创造好的产品，为社会创造好的企业。”作为企业品牌代表，香飘飘董事兼品牌创新总经理蒋晓莹以“数字化时代品牌宣传的创新与突破”为主题，介绍了香飘飘在品牌宣传过程中的实践探索。蒋晓莹表示，数字化时代是口碑为王的时代，消费者的信息获取与信息搜索能力提升，这使得企业必须“站得稳”“站得直”，做出真正的好产品，同时辅以创新的营销策略和手段，吸引消费者的关注和兴趣。

深圳市几素科技有限公司副总经理何志强在发言中表示，几素科技作为小风扇领域的专家和领导者，始终专注于消费者细分需求的挖掘，通过不断加强产品研发，为消费者带来更加舒适便捷的生活体验。他同时指出，仅靠产品力和市场占有率无法打造有灵魂的品牌，几素科技通过价值观牵引，明确品牌立身的根本，为员工提供舒适轻松的工作环境、适应创造者的工作方式等，由内而外践行企业价值观，致力于构建一个值得消费者信赖、让人感觉舒适幸福的品牌。

人民在线品牌研究院研究员赵露茜发布《社交媒体时代企业品牌形象塑造与危机应对策略研究》。赵露茜认为，社交媒体形塑企业品牌舆论生态，主要指向品牌形象塑造及危机应对两个实践面向。在品牌形象塑造方面，企业应在平台差异化叙事、互联网热点追踪、用户交互深化、传播数据分析、情感沟通等方面寻求创新。在品牌危机应对方面，企业则需要在思维观念上规避舆情洁癖、信息监测时增加社交媒体覆盖、应对处置坚持实事求是、行文编排妙用共情传播、舆论引导搭建社交媒体矩阵。

圆桌对话环节，与会嘉宾围绕“把握数字时代新趋势 赋能企业品牌新风貌”等主题，共同解读舆论生态新趋势与企业品牌塑造路径，分享新媒体环境下企业品牌打造的经验与思考。

福州塔斯汀餐饮管理有限公司副总裁默杨表示，塔斯汀作为一个土生土长的民族品牌，未来将在“国潮”“国牌”的热潮下，将民族性和文化精髓持续通过门店触角做好传播，把门店和消费者的每一次接触都作为品牌故事的触点和桥梁。深圳百果园实业（集团）股份有限公司政府公共关系部高级总监付威谈到，作为食品企业，食品健康问题至关重要。百果园将通过品牌焕新、打造“招牌果”等举措，不断完善品牌建设，提升食品安全管理水平。老乡鸡餐饮股份有限公司公关经理李玲玲强调，品牌传播需以真诚为核心，精准定位受众心理，老乡鸡将持续秉持干净卫生、健康饮食的标准，致力于打造中国家庭信赖的品质厨房。中国食品报记者何义涛认为，食品企业在保障食品安全方面面临着诸多挑战，应该从标识管理、食材存放、工器具使用、员工行为规范等多方面入手，树立起坚实的品牌形象，赢得消费者的信任与支持。

(责编：董童、李源)

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