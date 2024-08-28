日前，中信银行在黑龙江建三江举办2024年银垦业务研讨会。本次研讨会由中信银行、北大荒农垦集团联合举办，旨在探讨金融支持农垦高质量发展的方法和路径。

中信集团副总经理、中信银行董事长方合英在致辞中表示，农垦是国有农业经济的骨干和代表，在保障国家粮食安全和重要农产品有效供给方面肩负着重大使命。农垦企业的发展潜力巨大，银垦合作空间广阔。中信银行将不断强化协同特色，打造中信特色的综合金融服务；不断强化金融供给侧结构性改革，驱动农业高质量发展；不断强化金融新质生产力，推动农业现代化建设。

研讨会以“产业向‘新’，振兴提‘质’”为主题。中信银行总行相关部门介绍“1+2+3+N”银垦业务服务模式，中信建投证券首席经济学家作全面深化改革、推进中国式现代化有关政策解读，中信农业、中国国际咨询公司分别就中信农垦协同服务方案进行分享，北大荒农垦、云南农垦作为农垦企业代表交流发言。会上，中信银行与农垦企业代表共同启动银垦全面合作。

近年来，中信银行持续加大乡村振兴领域的金融资源供给，发布特色服务方案，构建综合服务体系，积极开展“强农”“兴农”“富农”“护农”“慧农”五大行动，涉农贷款近三年增速均超过15%、余额超过6000亿元。在服务农垦改革发展方面，中信银行开展了富有成效的金融创新，探索形成了“1+2+3+N”银垦业务服务模式，即围绕“国家粮食安全、重要农产品保供”这一主线，积极推进金融端、实业端两大业务布局，逐步形成“农垦融资链”“农垦融产链”“农垦融智链”三大核心动力，构建起上中下游产业N个场景，为农垦企业高质量发展提供“中信解决方案”。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经