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海底捞：上半年营收214.91亿元 同比增长13.8%

2024年08月28日13:42 | 来源：人民网
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8月27日，海底捞国际控股有限公司（以下简称“海底捞”）公布了截至2024年6月30日的中期业绩。半年报显示，2024年上半年实现营业收入214.91亿元，同比增长13.8%；核心经营利润达27.99亿元，较去年同期增长13.0%，收入与核心经营利润均创历史新高。

半年报显示，截至2024年6月30日，海底捞在大中华区共经营1343家餐厅，其中1320家位于中国大陆地区。大中华区上半年所有餐厅接待顾客总数超过2亿人次，翻台率达4.2次/天，接近2019年的4.8次/天。

海底捞表示，为确保整体餐厅经营效果良好，公司维持谨慎扩张的原则。下半年，将继续采用自下而上的开店方式，预计拓店数量较上半年有大幅增加。同时，公司将继续加强区域化布局，稳步拓展海底捞餐厅网络，确保每一家新开餐厅都能提供高水准服务。

半年报还提出，海底捞在顾客消费洞察、 供应链及产品研发、人才体系培养、门店运营管理等方面积累了丰富的经验和资源，决定实施“红石榴计划”，旨在鼓励孵化和发展更多的餐饮新品牌，推动餐饮服务创新。通过“红石榴计划”，公司管理层相信集团内的新品牌能够获得优质发展。这些品牌将紧密结合，进一步推动集团餐饮事业的稳步扩展。

据悉，为支持“红石榴计划”的高效实施，海底捞进行组织创新，由新任首席执行官苟轶群领导创新创业委员会，在集团层面整合资源，领导和推动新品牌及新业务的孵化与发展。同时由高管团队组成“运营五虎将”，从创业机制、产品创新、供应链保障、运营协同、 营销支持五大领域聚焦创新创业项目和公司整体发展。

(责编：董童、李源)
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