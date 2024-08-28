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深化产业资源落地 城市副中心再添新动能

2024年08月28日14:31 | 来源：人民网
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人民网北京8月28日电 （记者夏晓伦）“运河商务区是北京城市副中心‘3+1’功能板块商务服务功能的主要承载地，亦是副中心发展‘高精尖’产业，实现高质量发展的先行区、示范区。”运河商务区管委会副主任孟祥伟表示，商务服务的健康发展对于推动区域整体经济繁荣具有重要意义。

北京城市副中心作为首都发展的重要引擎，承载着优化经济结构、提升城市功能的重要使命。随着京津冀协同发展战略、首都新“一翼”和“两区”建设的不断深入推进，通州区在综合承载力、经济内生动力和城市吸引力不断提档升级，国际影响力、竞争力日益增强，也成为各大企业、重要机构择址的“必争之地”。

在近日举办的绿地集团合作企业家走进城市副中心活动上，孟祥伟结合副中心及运河商务区近年来的建设和发展情况，从政策环境、产业布局、区位优势等多个维度进行了推介，为投资者提供了政策导向和支持。

“坚定看好城市副中心、运河商务区发展前景和投资环境，将充分发挥自身资源及综合开发运营能力，快速推进这一运河商务区的新地标进入建设新阶段。”绿地集团京津冀区域管理总部总经理颜凡表示。

据了解，该项目位于副中心运河商务区核心片区内，总建筑面积为27.8万平方米，其中包括约13万平方米超高层地标及高端企业总部办公楼，约3.6万平方米商务公寓以及3.6万平方米精品商业中心，项目择址五河交汇发展轴心，多家品牌商家入驻，共同助力项目招商运营，参与项目管理服务体系与标准定制，不断提升项目的资产价值和产品力。

业内人士表示，在城市发展中，各方要秉承担当，对标一流建设标准，谋划推进项目高水平建设、高质量运营、高品质呈现，促进优质产业资源集聚，助力打造通州城市发展样板、促进区域经济社会高质量发展。

(责编：杨曦、吕骞)
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