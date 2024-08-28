人民网北京8月28日电 （记者郝帅）记者从国家市场监督管理总局网站获悉，为着力解决个体工商户急难愁盼问题，切实提升个体工商户发展质量，8月27日，国家市场监督管理总局会同13个部门，在江苏常州共同启动以“分类帮扶、激发活力、服务发展”为主题的第三届“全国个体工商户服务月”（以下简称“服务月”）活动。

会议指出，促进个体工商户发展是落实“两个毫不动摇”的具体举措，是加快构建新发展格局的有力支撑，是实现中国式现代化的必然要求。近年来，各部门、各地方完善制度规则、丰富政策体系、优化发展环境、强化服务支撑、加强紧密联系，在促进个体工商户发展方面做了大量卓有成效的工作。当前个体工商户发展总体平稳，但受多种因素影响，生产经营仍面临一定程度的困难。

据了解，在本届“服务月”活动中，各部门共同策划了6个方面、12大主题活动。会议要求，要按照活动方案安排，切实抓好关键举措、积极服务发展大局、推动解决实际问题、注重推广典型经验、全力营造良好氛围，推进各项活动走深走实、落地见效。

(责编：郝帅、吕骞)

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