人民网北京8月28日电 （记者郝帅）记者从国家市场监督管理总局网站获悉，8月27日，国家市场监督管理总局在江苏常州召开个体工商户座谈会。会议听取了12名个体工商户、网约配送员、银行金融机构代表和专家学者反映的经营情况、难点问题和诉求建议，并进行深入交流。

参会的个体工商户涵盖餐饮住宿、批发零售、居民服务、网络直播、生态农业等行业领域，大家结合实际谈了个体工商户生存发展中面临的成本费用、贷款融资、权益保护等突出问题。银行金融机构代表介绍探索开展“常个贷”等个体工商户服务模式的情况，专家学者就个体工商户优化发展环境、促进融合创新、加强人才支撑等提出政策建议。

会议指出，针对当前个体工商户生产经营面临的困难，国家市场监督管理总局会同相关部门，着力优化法治环境，着力创新举措提高施政精准度，着力培育转型升级，着力构建完善服务体系，扎实开展“小个专”和网约配送员群体党建工作，多措并举助力个体工商户高质量发展。

下一步，国家市场监督管理总局将更好落实《促进个体工商户发展条例》，创新服务形式、推进分型分类、加强公正监管、维护合法权益、突出党建引领、加强研究谋划、协同各方力量、统筹多方资源，不断密切与个体工商户的沟通联系，着力提升服务质效，为个体工商户高质量发展作出贡献。

(责编：郝帅、吕骞)

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