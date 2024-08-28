企业家精神是世界经济增长的驱动力。当前，全球经济格局深刻演进，技术变革推陈出新，市场竞争愈发激烈。面对经济复苏的共同愿景，世界正呼唤创新、担当、开放的企业家精神，期待企业家以更高远的视野、更坚毅的信心，为经济发展打开新天地，为世界经济注入持久动能。

凝心聚力，向“新”而行。8月25日，人民网成功举办“2024企业家大会”，来自政产学研用领域的数百位嘉宾围绕企业创新发展、转型升级、竞争合作等问题，在高峰对话中探讨“新时代企业家精神”的内涵要义。