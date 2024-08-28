《对话企业家》·聚焦2024企业家大会
变局之下，企业如何“从容转身”？8位企业家这样说
2024年08月28日15:28 | 来源：人民网
小字号
企业家精神是世界经济增长的驱动力。当前，全球经济格局深刻演进，技术变革推陈出新，市场竞争愈发激烈。面对经济复苏的共同愿景，世界正呼唤创新、担当、开放的企业家精神，期待企业家以更高远的视野、更坚毅的信心，为经济发展打开新天地，为世界经济注入持久动能。
凝心聚力，向“新”而行。8月25日，人民网成功举办“2024企业家大会”，来自政产学研用领域的数百位嘉宾围绕企业创新发展、转型升级、竞争合作等问题，在高峰对话中探讨“新时代企业家精神”的内涵要义。
总策划：孙海峰
总监制：万世成
制片人：章斐然
监 制：高 雷
策 划：李 源、杨 媚
统 筹：王仁宏
拍 摄：肖 丽、王佳雨、刘思彤
剪 辑：刘 佳
(责编：王仁宏、吕骞)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 市场监督管理总局部署推进下半年重点任务
- 人民网北京8月28日电 （记者郝帅）记者从国家市场监督管理总局网站获悉，8月27日，全国市场监管系统价监竞争守护行动工作推进会暨规直打传工作座谈会召开。会议总结上半年价监竞争守护行动阶段性成效，研究重点难点问题，部署推进下半年重点任务。…
- 评论
- 关注