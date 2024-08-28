原标题：哪吒汽车发布哪吒S猎装版，开启智能出行新篇章

8月25日，哪吒汽车发布会上正式推出了其全新车型——哪吒S猎装版。发布会由哪吒汽车高层领导主持。

公司联合创始人兼CEO张勇在致辞中表示，哪吒S猎装版的推出，代表了哪吒汽车对年轻消费者的深刻理解与承诺。张勇强调，哪吒汽车不仅致力于在智能电动车领域实现技术突破，还将继续推进其全球化战略布局，力求在国际市场上占据更重要的位置。

张勇指出，哪吒S猎装版基于哪吒汽车自主研发的山海平台2.0，整合了全球领先的电池、电控和智能驾驶技术。这款车不仅在技术上处于行业前沿，还将为消费者带来更智能、更便捷的驾乘体验。张勇还特别提到，新车型采用了宁德时代的CIIC一体化智能底盘技术，这是全球首款应用该技术的猎装车型，进一步彰显了哪吒汽车在技术创新方面的领导地位。

在发布会上，哪吒汽车还宣布了其全球市场的最新动态。公司计划进一步拓展东盟、南美和中东市场，目标是在未来几年内成为全球新能源汽车行业的主导力量。哪吒汽车的全球化战略也得到了与会嘉宾的高度评价，认为这一战略不仅将帮助哪吒汽车扩大市场份额，还将提升其在国际舞台上的品牌影响力。

此次发布会吸引了众多业内人士和媒体的关注，现场气氛热烈。张勇在总结发言中表示，哪吒汽车将继续秉持“科技平权”的理念，为全球用户提供更具性价比的智能电动车产品。同时，他也对未来充满信心，期待哪吒汽车在全球市场上取得更大的成功。

(责编：董童、李源)

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