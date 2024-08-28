近年来，交通银行安徽省分行深入贯彻党中央关于全面推进乡村振兴，加快城乡融合发展的战略部署，围绕“聚焦重点、做出特色”，不断加大产品和服务创新，竭力为“三农”提供多元化、全方位的金融支持，推动金融服务乡村振兴实现高质量发展。

立足县域特色 支持产业振兴

民以食为天，食品行业与民生消费息息相关，是金融支持实体经济的重点领域之一。地处合肥市肥西县的王仁和米线食品有限公司是一家以米线产业为核心，集农业种植、酒品酿造、调味品生产、餐饮管理为一体的全产业链农业公司。近年来，企业销售规模逐年增加，正处于加速发展期。

作为重点合作客户，交通银行一直与该企业保持密切联系。近期，交通银行肥西支行在走访企业过程中，了解到随着下游订单的不断增加，公司采购资金也逐渐加大，对大额流动资金需求较为迫切。考虑到该公司系省级专精特新企业，本身资质较好，且产品销售情况一直不错。交行决定为其申请普惠专属产品“科技专新贷”。近期，总额1000万元的资金已完成投放，有力保障了企业的日常经营和产销活动顺利进行。

据了解，“科技专新贷”是交行安徽省分行推出的一款针对省级“专精特新”中高新技术企业和科技型中小企业的信贷产品，主要通过与政策性担保公司合作，以“见贷即保”、风险比例分担的合作模式为企业提供授信业务。“该产品支持线上、线下渠道申请，资金使用灵活方便，客户可自主提款、随借随还。一经推出就受到了市场的广泛好评。”交通银行普惠部负责人王燕婷介绍。

加快产品创新 共建和美乡村

近期，随着交行黄山分行9260万元贷款的到账，黟县桃花源生态基础设施建设有限公司负责人汪建峰终于不用为公司缺少运营资金的事发愁了。

作为当地一家国资控股企业，该公司经营范围主要包括水环境污染治理服务、市政设施管理、农业乡村及乡村旅游等。随着近年来美好乡村建设快速发展，公司多个基础设施工程都处于开工状态，急需项目资金支持。交通银行黄山分行了解到这一情况后，在充分掌握项目融资需求和市场调研基础上，认为该公司经营业绩较好，在建项目符合国家乡村振兴政策导向，决定为其申请授信支持。最终在上级行全力支持下，交行黄山分行成功通过EOD模式为该公司新增授信3.2亿元，资金主要用于黟山南岸流域水生态修复等环境整治项目以及黟县“五黑”智慧农业科创园建设。

据悉，EOD模式为生态环境导向开发模式的简称，是一种将产业经营收入反哺生态修复投入的“生态+产业”模式。该笔业务同时也是交行安徽省分行辖内首笔“千万工程”领域精品示范村建设贷款。该笔贷款的顺利投放为当地和美乡村建设引入了金融活水，进一步提升了乡村产业开发新价值，实现了经济发展和生态保护的融合共生。

聚焦重点领域 赋能文旅发展

近年来，在国家政策支持下，“文化+百业”的旅游模式因其更好满足了游客多样化、个性化和品质化需求，得到了快速发展。作为安徽省著名风景区之一的池州市九华山风景区正在加速驶入高质量发展的“快车道”。

今年上半年，九华山风景区已累计接待游客505.35万人次、同比增长16.09%，旅游收入66.77亿元、同比增长23.22%。喜人的数据的背后，负责风景区旅游资源开发的九华山文化旅游集团却有着“幸福的烦恼”。原来，作为当地一家大型的综合旅游集团，为进一步满足游客需求，完善景区景观建设，丰富旅游资源供给，公司计划对风景区内部分景点进行升级改造，但因为建设资金未到位，该项目推进颇为缓慢。

7月初，交通银行池州分行了解到这一情况后，迅速安排人员对该项目开展调研。在完成贷前调查并和集团管理层达成融资意向后，第一时间向省分行申请开通绿色审批通道，仅用两周时间即完成1.5亿元中期流贷授信审批，其中首笔1亿元贷款已于6月末投放。“交行这笔资金真是及时雨，大大缓解了我们资金压力。为交行高效便捷的服务点赞。” 九华山文化旅游集团相关负责人边说边竖起了大拇指。

近年来，交通银行安徽省分行积极践行国家乡村振兴战略导向，结合安徽区域特点及分行发展现状，不断探索服务乡村振兴有效路径。截至7月末，该行涉农贷款较年初增长37.58亿元，增幅18.55%，快于各项贷款增幅13.3个百分点。其中，农村基础设施贷款、新型农业经营主体贷款分别较年初增幅36.79%、33.36%，均大幅领先各项贷款增幅。

交行安徽省分行相关负责人表示，“下一步，我们将继续积极发挥国有大行优势作用，不断完善工作机制，优化产品体系，加大金融供给，提升综合金融服务水平，全力做好普惠金融这篇大文章，为全力推进乡村振兴贡献交行力量。”（胡雨松）

(责编：董童、李源)

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