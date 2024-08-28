人民网北京8月28日电 （记者栗翘楚）超市搬到网上，线上下单，线下配送；旅游出行，车票、住宿、餐饮等都能通过手机预订；工厂车间，一台台工业机器人接受电脑指令，有条不紊的生产……近年来，数字技术应用使人们的日常生活更加便利。

作为新质生产力的重要推动力，我国数字经济发展势头强劲。随着人工智能、大数据等数字技术加速迭代创新，数字产业化与产业数字化转型持续深化，数字贸易、跨境电商等新模式不断涌现，推动数字经济与实体经济深度融合，为加快形成新质生产力提供了重要驱动力。

为进一步推动数字产业化、产业数字化发展，促进实体经济和数字经济深度融合，由工业和信息化部、广东省人民政府共同主办的2024中国数字经济创新发展大会将于9月26至27日在汕头正式举办。

据悉，本次大会以国家数字经济相关发展战略为指引，聚焦“人工智能、数据要素、跨境电商、数字贸易、跨境电商、企业出海”等行业热点，打造“1+9+N”活动体系，即1大开幕式暨全体会议、9大热点专题活动、N场系列特色活动。

大会开幕式将邀请院士专家、数字经济领军企业围绕数字经济最新趋势、创新发展、数字技术应用、数实融合、人工智能等行业热点内容作演讲交流，会上还将发布数字经济领域成果报告、创新案例集及数字经济重点项目、数字贸易生态合作等签约仪式。在专题活动方面，大会聚焦产业前沿热点议题，结合地方产业特色及资源禀赋优势，联合多家权威行业协会及智库机构举办“人工智能+”、数据安全、数字贸易、数字文娱、低空经济等9大领域热点专题活动，解析数字经济发展趋势，精准匹配优质资源，务实推动交流合作。

(责编：罗知之、吕骞)

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