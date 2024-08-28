人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

2024中国数字经济创新发展大会于9月在汕头举办

2024年08月28日20:13 | 来源：人民网
小字号

人民网北京8月28日电 （记者栗翘楚）超市搬到网上，线上下单，线下配送；旅游出行，车票、住宿、餐饮等都能通过手机预订；工厂车间，一台台工业机器人接受电脑指令，有条不紊的生产……近年来，数字技术应用使人们的日常生活更加便利。

作为新质生产力的重要推动力，我国数字经济发展势头强劲。随着人工智能、大数据等数字技术加速迭代创新，数字产业化与产业数字化转型持续深化，数字贸易、跨境电商等新模式不断涌现，推动数字经济与实体经济深度融合，为加快形成新质生产力提供了重要驱动力。

为进一步推动数字产业化、产业数字化发展，促进实体经济和数字经济深度融合，由工业和信息化部、广东省人民政府共同主办的2024中国数字经济创新发展大会将于9月26至27日在汕头正式举办。

据悉，本次大会以国家数字经济相关发展战略为指引，聚焦“人工智能、数据要素、跨境电商、数字贸易、跨境电商、企业出海”等行业热点，打造“1+9+N”活动体系，即1大开幕式暨全体会议、9大热点专题活动、N场系列特色活动。

大会开幕式将邀请院士专家、数字经济领军企业围绕数字经济最新趋势、创新发展、数字技术应用、数实融合、人工智能等行业热点内容作演讲交流，会上还将发布数字经济领域成果报告、创新案例集及数字经济重点项目、数字贸易生态合作等签约仪式。在专题活动方面，大会聚焦产业前沿热点议题，结合地方产业特色及资源禀赋优势，联合多家权威行业协会及智库机构举办“人工智能+”、数据安全、数字贸易、数字文娱、低空经济等9大领域热点专题活动，解析数字经济发展趋势，精准匹配优质资源，务实推动交流合作。

(责编：罗知之、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
2024中国数字经济创新发展大会于9月在汕头举办
　　人民网北京8月28日电 （记者栗翘楚）超市搬到网上，线上下单，线下配送；旅游出行，车票、住宿、餐饮等都能通过手机预订；工厂车间，一台台工业机器人接受电脑指令，有条不紊的生产……近年来，数字技术应用使人们的日常生活更加便利。 作为新质生产力的重要推动力，我国数字经济发展势头强劲。…
北京中关村综合保税区首票货物入区
　　人民网北京8月28日电 （记者栗翘楚）8月28日上午10点35分，一辆载有北京烯谷科技有限公司“一线”进口实验用载网的厢式载货车辆缓缓驶入北京中关村综合保税区智能通道，标志着全国首个以“研发创新”为特色的综合保税区正式运作。目前，北京市已有3个综保区同时运营，各综保区充分发挥自身特色，根据产业定位，错位发展。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部