人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

数智转型赋能我国电池产业升级

人民网记者 黄盛
2024年08月29日08:31 | 来源：人民网
小字号

 

天能电池马鞍山智造基地。受访者供图

天能电池马鞍山智造基地。受访者供图

中国轻工业联合会日前发布的数据显示，今年上半年，我国轻工行业利润快速增长，盈利持续提高。规模以上轻工业增加值同比增长5.3%；实现营业收入10.8万亿元，同比增长2.3%；实现利润6575.7亿元，同比增长17.1%，利润增速高于全国工业13.6个百分点。其中，电池行业作为轻工业行业的重要组成部分，既是战略性新兴产业，也是落实“双碳”战略、护航绿色转型的重要支撑。

业内人士表示，近年来，我国电池行业规模持续提升，锂离子电池性能逐步提高，钠离子电池商业化加快布局，固态电池和氢燃料电池等新技术日趋完善，储能电池产业化迎来大发展。这其中，数字化、智能化转型，正在赋能我国电池产业升级，助推电池行业保持良好势头。

以天能电池为例，其通过数字化与智能化的升级转型，实现全流程的自动化生产，并推动生产管理体系与人员能力的提升。天能电池的马鞍山智造基地已实现SAP系统全覆盖，形成了面向电池领域的数据信息资源池，构建起电池的绿色循环生产、数字化网络协同制造和智能化产品服务。

此外，在实体经济与数字经济深度融合的背景下，产业链上下游企业之间的数智化合作也至关重要，通过共享资源、协同创新，共同营造实体经济数智转型的良好氛围。天能电池发挥产业链主，与泰博出行、中国人保以及驴充充等三家生态伙伴合力打造电动车出行服务生态，共同构建起电动车出行服务生态，通过资源共享和互补，扩大用户出行便捷性、降低用户出行成本，推动智慧出行和绿色出行。

在数字经济时代，大数据、云计算、人工智能等先进技术正通过数据驱动、智能赋能，以前所未有的速度渗透到新能源电池产业，成为产业实现能源转型与绿色发展的新引擎。业内人士表示，新能源领域是全球科技创新的竞技场，越来越多的电池企业通过数字化与智能化的升级转型，构建起全面感知、全面连接、覆盖全场景、具备全智能的电池产业“智造+智管”时代。 

(责编：杨曦、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
数智转型赋能我国电池产业升级
　　天能电池马鞍山智造基地。受访者供图 中国轻工业联合会日前发布的数据显示，今年上半年，我国轻工行业利润快速增长，盈利持续提高。…
2024中国数字经济创新发展大会于9月在汕头举办
　　人民网北京8月28日电 （记者栗翘楚）超市搬到网上，线上下单，线下配送；旅游出行，车票、住宿、餐饮等都能通过手机预订；工厂车间，一台台工业机器人接受电脑指令，有条不紊的生产……近年来，数字技术应用使人们的日常生活更加便利。 作为新质生产力的重要推动力，我国数字经济发展势头强劲。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部