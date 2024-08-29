人民网记者 黄盛

天能电池马鞍山智造基地。受访者供图

中国轻工业联合会日前发布的数据显示，今年上半年，我国轻工行业利润快速增长，盈利持续提高。规模以上轻工业增加值同比增长5.3%；实现营业收入10.8万亿元，同比增长2.3%；实现利润6575.7亿元，同比增长17.1%，利润增速高于全国工业13.6个百分点。其中，电池行业作为轻工业行业的重要组成部分，既是战略性新兴产业，也是落实“双碳”战略、护航绿色转型的重要支撑。

业内人士表示，近年来，我国电池行业规模持续提升，锂离子电池性能逐步提高，钠离子电池商业化加快布局，固态电池和氢燃料电池等新技术日趋完善，储能电池产业化迎来大发展。这其中，数字化、智能化转型，正在赋能我国电池产业升级，助推电池行业保持良好势头。

以天能电池为例，其通过数字化与智能化的升级转型，实现全流程的自动化生产，并推动生产管理体系与人员能力的提升。天能电池的马鞍山智造基地已实现SAP系统全覆盖，形成了面向电池领域的数据信息资源池，构建起电池的绿色循环生产、数字化网络协同制造和智能化产品服务。

此外，在实体经济与数字经济深度融合的背景下，产业链上下游企业之间的数智化合作也至关重要，通过共享资源、协同创新，共同营造实体经济数智转型的良好氛围。天能电池发挥产业链主，与泰博出行、中国人保以及驴充充等三家生态伙伴合力打造电动车出行服务生态，共同构建起电动车出行服务生态，通过资源共享和互补，扩大用户出行便捷性、降低用户出行成本，推动智慧出行和绿色出行。

在数字经济时代，大数据、云计算、人工智能等先进技术正通过数据驱动、智能赋能，以前所未有的速度渗透到新能源电池产业，成为产业实现能源转型与绿色发展的新引擎。业内人士表示，新能源领域是全球科技创新的竞技场，越来越多的电池企业通过数字化与智能化的升级转型，构建起全面感知、全面连接、覆盖全场景、具备全智能的电池产业“智造+智管”时代。

(责编：杨曦、吕骞)

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