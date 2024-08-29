本报记者 李心萍 宋豪新

试运行期间，CRH2G型耐高寒动车组行驶在川青铁路镇黄段。

贺丽娟摄（人民视觉）

开通倒计时！记者28日从中国铁路成都局集团有限公司获悉：四川成都至青海西宁铁路四川镇江关至黄胜关段即将开通。届时，从成都坐动车2小时可直达黄龙九寨站，再换乘公交可便捷到达九寨沟等景区。

“动车进阿坝，九寨等您来”。川青铁路镇黄段的开通将给当地带来哪些变化？作为一条高原铁路，它又有哪些特殊之处？

填补西部铁路“留白”的关键一笔

习近平总书记指出：“全国的交通地图就像一幅画啊，中国的中部、东部、东北地区都是工笔画，西部留白太大了，将来也要补几笔，把美丽中国的交通勾画得更美。要充分论证、科学规划，铁路建设要算大账。”

川青铁路，起自成都平原，终至青藏高原，是我国“八纵八横”高铁网中兰州、西宁至广州通道的重要组成部分，更是填补西部铁路“留白”的关键一笔。

去年底，川青铁路青白江东至镇江关段开通运营。镇江关站站长殷建介绍，镇江关每天到发旅客约6800人次，几乎每趟列车都座无虚席。

动车进九寨，激发产业活力。

以往，从成都开车前往九寨沟景区需7小时。去年，铁路通到镇江关站，用时缩短至5小时，如今“公铁换乘”只需3个多小时。当一列列动车载着游客们开进九寨，将更好促进当地文旅产业发展。

位于九寨沟沟口的漳扎镇，依托九寨沟景区，串联起生态山水、景点景区、民俗文化、特色村庄。

“九寨沟对我们来说，蕴藏着无限可能。”漳扎镇九寨华美胜地旅游度假区负责人徐韬说，这里不仅可以体验藏寨文化，还能逛藏羌非遗博物馆、进行户外运动探险，场景多样、体验丰富，“我们正在积极争创国家级旅游度假区”。

交通更便利，推动城乡融合。

川青铁路镇黄段开通后，松潘县一跃成为拥有4个高铁站点的县城。铁路帮助特色农牧产品进一步打开销路。

“松潘县的农特产品很受欢迎，尤其是地胡茶，销量很不错。”去年底，川青铁路青白江东至镇江关段开通后，当地经营者陈安勇生产的地胡茶销量倍增。相中新线开通带来的机遇，陈安勇建起地胡茶生产加工车间，同时在线上线下销售，带动当地村民增收致富。

施工难度大，隧道占比高达95%

川青铁路地处青藏高原东部边缘，位于我国地形第二阶梯向第一阶梯过渡的高山峡谷区。特殊的地质构造，让川青铁路创下数个第一：

世界上第一条穿越8级大地震灾害核心区的铁路；我国横断山脉北段第一条铁路；我国穿越活动断裂带最多的铁路；我国伴行活动断裂带最长的铁路。

精心选线，降低风险。

在活动断裂带上修铁路，确保安全是关键。受2008年汶川地震、2017年九寨沟地震影响，川青铁路沿线地质环境极为脆弱。

成兰铁路有限责任公司总经理付国成介绍，专家分析地震灾损发现，隧道遭受的破坏相对更小。因此，川青铁路镇黄段主要采用长段落隧道群及大埋深隧道穿越，以此降低可能的地质灾害影响和铁路运营风险。

松潘隧道、德胜隧道、红桥关隧道……从盆地进入中低山区后，川青铁路便一头扎进大山，隧道一个接一个。

攻坚克难，啃硬骨头。

川青铁路镇黄段隧道占比高达95%，也诞生了一条亚洲最长单洞双线铁路隧道——德胜隧道。

德胜隧道项目技术负责人万勇列举了一组数据：建设过程中，全隧大变形发生比例高达32.6%；掌子面溜坍、涌泥、突水等问题共计发生300余次；最困难的地段全年掘进不足7米……“德胜隧道堪称‘在豆腐上打洞’，被业内公认为我国最艰难的越岭隧道之一。”

在此背景下，德胜隧道建设过程还经历了多次地震考验，虽然动车经过只需要7分钟，但中国铁建的建设者们坚守了10年才终于贯通隧道。

勇于创新，突破技艺。

“最难的是每座隧道遇到的地质问题都不一样。”付国成说，德胜隧道难，隔壁的松潘隧道也不简单，8公里的隧道耗时8年多，由于修建在活动断裂带上，大山的力量能将碗口粗的钢筋压垮、扭成麻花。

建设团队一边研究一边建设，开展多项工程试验专题研究。“松潘隧道申请了3项发明专利、9项实用新型专利。”中铁二十五局项目负责人万炳宏说，这些专利已用于多个其他项目，带来直接经济效益5000多万元。

掘进难，铺轨也不容易。

川青铁路镇黄段全长69公里，高差却有650米，全线最大坡度17.8‰。加之线路地处高原，轨道铺设难度非常高。

中铁八局成兰项目常务副指挥长张华介绍，项目团队安装了运输远程视频监控系统，同时配置了80余台（辆）先进设备，按照3台机车同时牵引的施工方法，才安全、如期完成了铺轨。

高原铁路运营有秘诀

铁轨成功“跃”上了高原，动车如何安全运营？

先看列车。国铁成都局为川青铁路镇黄段专门配置了CRH2G型耐高寒动车组。

CRH2G型动车组是个全能型选手，可在零下40摄氏度到零上40摄氏度极端气温环境下正常运营。动车组所使用的材料、润滑油脂及电气元件均通过了零下40摄氏度的耐低温试验。

不仅如此，研发人员还专门对动车组转向架进行高寒适应性设计，独创“喷涂防冻”和“高压吹风除雪”等技术，有效缓解了高寒冰雪天气转向架积雪结冰问题，确保动车组安全可靠。

再看应急储备。在德胜隧道内部“藏”着一座亚洲最大的隧内防灾救援站。该救援站位于隧道中间，上中下、左中右各三层，共有35个支洞。

“逃生通道平均50米一个，步入其中沿着指示方向行走，10分钟即可撤离到洞外。”中铁二局成兰铁路工程指挥部副经理陈飞说，整个防灾救援站是个复杂的洞室群，上层排烟、中层疏散、底层逃生撤离。

为应对雨雪天气，国铁成都局在镇江关、松潘等车站安装道岔融雪装置51组。一键启动装置后，道岔上安设的加热条和外锁闭加热器件就会通电加热，冰雪落上立即融化，确保道岔正常转换。

还有人工智能分析系统助力。

国铁成都局有关负责人介绍，为保障列车运行安全，川青铁路将正式启用高速铁路地震预警系统，全线共设置10个监测点，实时监控地震活动，并在地震发生时迅速生成、传输和发布地震警报信息及紧急处置信息。

与此同时，国铁成都局还引入预防山体滑坡、溜坍、泥石流等自然灾害的报警系统。当发生自然灾害时，可结合智能监控以及人工巡检，确认灾害范围、分析危害等级，为应急处置提供有效指导，保证铁路运行的安全。

“期盼、期待。”松潘县的小伙子张德刚谈及高铁很是兴奋，“家里养殖了近百头牦牛，高铁开通后，旅客可以当天把牦牛肉‘提’回家，销路更广了。”

《 人民日报 》（ 2024年08月29日 02 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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