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我国时空数据产业新动能加快释放

2024年08月29日06:28 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社昆明8月28日电  （记者王立彬）最新发布的中国地理信息产业发展报告显示，立足于时空数据服务，我国地理信息产业稳步壮大，新场景新赛道新动能加快释放，2023年总产值超过8000亿元。

　　28日在云南昆明举办的2024年中国地理信息产业大会上发布的这一报告显示，2023年我国地理信息产业增长4.2%，总产值达8111亿元，近5年复合增长率6.4%，近10年复合增长率12.1%；从业单位约22.3万家，从业人员超过407.3万人。

　　当前，全球数字化发展日益加快，时空信息、定位导航服务成为重要的新型基础设施。地理信息产业的时空数据服务潜力不断释放。自然资源部副部长刘国洪在2024年中国地理信息产业大会上说，将进一步完善产业政策、优化营商环境，建立健全地理信息数据分类分级保护制度、安全监管制度，支持地理信息与智能网联汽车、平台经济、低空经济深度融合，强化地理信息新质生产力培育，释放实体经济和数字经济融合效能。

　　刘国洪说，将聚力实景三维中国建设，推动地理信息数据资源从陆地向海洋、从地面向水下地下、从二维向三维、从分级分散向一体化转变；强化公共数据资源供给，推进数据要素市场化配置，建立健全数据流通交易制度、公共数据有偿使用和收益分配机制，鼓励社会力量依法依规采集、处理、增值开发利用地理信息数据资源；加快推动新一代地理信息公共服务平台转型升级，促进北斗规模应用，推进实景三维时空信息赋能，支持企业“走出去”。

　　报告显示，我国时空数据产业基础不断夯实，时空数字底座持续筑牢。截至2023年底，我国在轨运行的北斗导航卫星增至48颗，全国建成卫星导航定位基准站约3.2万座。北斗高精度定位日渐成为车载终端、智能手机、智能穿戴设备的标配。

　　高新已经成为我国地理信息产业的基色。中国地理信息产业协会会长李维森说，在2024地理信息产业百强企业中，国家级高新技术企业占比92%。在2024地理信息产业最具活力中小企业中，国家级高新技术企业占比100%。中国地理信息产业协会发布的100家“2024地理信息产业最具成长性企业”中，国家级高新技术企业占比94%。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月29日 04 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)
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