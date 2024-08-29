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阿里巴巴吴泳铭：发挥平台技术优势 用AI守护和传递网络文明

2024年08月29日08:33 | 来源：环球网
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原标题：阿里CEO吴泳铭：发挥平台技术优势 用AI守护和传递网络文明

　　8月28日，“2024年中国网络文明大会”在四川成都开幕。在上午举办的主论坛上，阿里巴巴集团首席执行官吴泳铭表示，阿里巴巴将继续致力于用AI技术守护和传递网络文明。

　　吴泳铭表示，随着AI浪潮席卷而至，中国互联网发展迎来新契机。阿里始终将提升平台治理能力，积极履行社会责任，努力打造清朗、健康、有序的网络空间作为责任与义务。

　　吴泳铭介绍，阿里巴巴2022年成立科技伦理治理委员会，建立并持续完善公司科技伦理治理体系，确保阿里科技始终不偏离“守正创新”的正轨。在电商平台，阿里巴巴以用户为中心，严格保护数据隐私，保障消费者的知情权、参与权和决策权。在云计算平台，阿里巴巴坚持AI的开放和公平，在技术开源的同时加强生态管理。面对AI大模型带来的新挑战，阿里巴巴不断提升模型的安全对齐水平，同时完善模型生态管理机制，帮助开发者和用户负责任地使用模型。

　　吴泳铭说，在发展AI的过程中，阿里巴巴非常注重生态和用户的参与：“我们除了自身发展前沿技术，也通过各类产品应用，让电商和云计算的生态和最终用户都能参与AI、受益于AI。阿里巴巴将继续致力于用AI技术守护和传递网络文明，与社会各界一起创造开放普惠、风清气朗的网络空间。”

(责编：董童、李源)
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