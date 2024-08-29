张佳欣

原标题：电池革命将重塑全球能源版图

西班牙《国家报》8月25日刊文称，全球电池领域正酝酿一场新革命，先进的储能系统将成为经济增长和应对气候变化的关键。

需求显著增加

随着电池技术的发展，它们将在可再生能源转型中扮演核心角色，并有望逐步减少乃至最终替代石油、煤炭和天然气的使用。挪威吕斯塔德能源公司预测，电池革命将彻底改变能源格局，并增强太阳能光伏的效果，重塑全球能源版图。

据贝思公司预测，到2030年，全球对电池的需求将增至4100吉瓦时以上，增幅近4倍。与此同时，石油和天然气的消费量或将显著减少。

美洲银行全球大宗商品和股票衍生品主管弗朗西斯科·布兰奇表示，电池对化石燃料的冲击将是巨大的。传统上，人们依赖碳氢化合物作为主要的能量来源。但如今，清洁能源可储存在电池中，这将大幅减少石油和天然气的消耗。

电池与可再生能源结合，成为一种有竞争力、安全可靠且可持续的替代技术。

荷兰埃因霍温理工大学研究员奥克·霍克斯特拉指出，仅靠太阳能和风能就能替代约70%的化石能源发电。如果在这个二元组合中再加入大量电池，这一比例将上升至90%。如果再加上绿氢和合成燃料，替代率将达到100%。

此外，电池还将促使道路交通实现电气化。国际可再生能源机构专家阿德里安·冈萨雷斯指出，电池将是轻型道路交通不可或缺的能源选择，也是重型交通、航空和海运可行的替代方案。

储能前景光明

电池还将在电力行业中发挥关键作用，帮助确保电力供应。

当前，风能和太阳能产能的快速扩张，正在重塑欧洲大陆的能源格局。由于绿色电力生产的激增，欧洲电力市场出现日益普遍的“负电价”现象，包括德国在内的几个欧洲市场的电价跌至零以下。今年6月，法国电力市场出现了每兆瓦时电价降至-5.76欧元的罕见现象。也就是说，用电不花钱，电力公司还要倒贴钱。价格下跌迫使电力公司重新考虑销售策略，同时增加了其投资储能领域的动力。

在此情形下，电池行业的前景日益光明。拉扎德国际咨询公司将电池储能技术与其他备用技术置于同一基准进行比较，强调了电池在能源和储能成本方面的竞争力。目前，多家创业公司涌入电池领域，并成功筹集了数十亿美元的资金。

成本快速下降

美国能源部研究显示，过去15年间，电动汽车电池成本大幅下降90%，为汽车制造商缩小与燃油车的价格差距提供了强有力支持。

值得关注的是，电池价格的急剧下降可能不仅仅是暂时现象。锂作为电池的主要原材料，目前价格处于3年来的低点。钠作为一种锂的潜在替代品，因其在地壳中的高丰度和较低成本而备受关注。

有分析预测称，未来电池的价格将继续快速下降，这将加速电动汽车的普及，并形成一个良性循环，即更大的产量带来更低的成本和更多的技术开发。这种良性循环还将扩展到其他技术，如固态电池和钠离子电池，这预示着电池行业将迎来更加光明的未来。

(责编：杨曦、李楠桦)

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