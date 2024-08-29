吴叶凡

原标题：用科技扫除残疾人生活障碍

“过去，我们看不到博物馆中的陈设，如今在人工智能的帮助下，手机镜头就是我们的眼睛。”8月28日，国家无障碍环境展示馆正式对外开放。展示馆内，一位视障人士向记者介绍着馆内的手机导览应用。

记者在现场看到，当观众进入展示馆后，可以通过简单的手势操作进行手机拍照。无论拍摄到的内容是展品还是展厅环境，搭载了AI大模型的导览应用都能根据拍摄的内容自动进行识别描述。

“它告诉我‘画面中有人、有天花板、有地板’，导览产品能够对我面前的环境进行一个整体的介绍。”这位视障人士说。

不仅如此，无障碍导览应用还能够与用户进行问答。“它告诉我刚才拍摄的图片上有一座桥，我就问它是哪里的桥，它告诉我是西湖大学的桥。我让它描述这座桥周边有什么，它告诉我桥旁边停着一辆自行车。”在该视障人士看来，AI的描述非常有趣也很生动。

今年9月1日，无障碍环境建设法即将施行一周年。近年来，我国高度重视无障碍环境建设，各地积极推进无障碍建设、改造工作。北京市规划和自然资源委员会城市设计处处长王雪梅介绍，北京市启动无障碍环境建设专项行动，制定《北京市无障碍环境建设条例》，全面加强城市道路、公共交通、公共服务场所、信息交流等领域无障碍环境建设。

例如，在政务服务领域，北京市对72个政府网站进行无障碍功能建设，支付宝、微信、百度和北京通等移动端政务服务应用小程序无障碍功能投入运行；在科技创新领域，100余家网站、45款App通过国家适老化及无障碍改造评测，针对盲人户外出行精准导航、避障需求，推动技术研发，完成三类设备的产品设计和工程样机开发。

国家无障碍环境展示馆内也有许多最新科技成果，包括用于语音转文字的智能助听眼镜、帮助低视力群体放大字体的大字阅读器以及各类信息无障碍产品……科技正在逐步扫除残疾人生活的各种障碍，将越来越多的不可能变为可能。

无障碍环境建设需要科技助力，更需要社会共同构建。北京市规划展览馆馆长赵幸说：“借助展示馆的平台，我们希望每一位观众都能更深刻地理解加强无障碍环境建设的意义，将它融入我们日常生活、工作中，共同构建一个更加包容、友好的无障碍社会。”

(责编：杨曦、李楠桦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经