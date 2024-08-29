人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

用科技扫除残疾人生活障碍

吴叶凡
2024年08月29日08:34 | 来源：科技日报
小字号

原标题：用科技扫除残疾人生活障碍

“过去，我们看不到博物馆中的陈设，如今在人工智能的帮助下，手机镜头就是我们的眼睛。”8月28日，国家无障碍环境展示馆正式对外开放。展示馆内，一位视障人士向记者介绍着馆内的手机导览应用。

记者在现场看到，当观众进入展示馆后，可以通过简单的手势操作进行手机拍照。无论拍摄到的内容是展品还是展厅环境，搭载了AI大模型的导览应用都能根据拍摄的内容自动进行识别描述。

“它告诉我‘画面中有人、有天花板、有地板’，导览产品能够对我面前的环境进行一个整体的介绍。”这位视障人士说。

不仅如此，无障碍导览应用还能够与用户进行问答。“它告诉我刚才拍摄的图片上有一座桥，我就问它是哪里的桥，它告诉我是西湖大学的桥。我让它描述这座桥周边有什么，它告诉我桥旁边停着一辆自行车。”在该视障人士看来，AI的描述非常有趣也很生动。

今年9月1日，无障碍环境建设法即将施行一周年。近年来，我国高度重视无障碍环境建设，各地积极推进无障碍建设、改造工作。北京市规划和自然资源委员会城市设计处处长王雪梅介绍，北京市启动无障碍环境建设专项行动，制定《北京市无障碍环境建设条例》，全面加强城市道路、公共交通、公共服务场所、信息交流等领域无障碍环境建设。

例如，在政务服务领域，北京市对72个政府网站进行无障碍功能建设，支付宝、微信、百度和北京通等移动端政务服务应用小程序无障碍功能投入运行；在科技创新领域，100余家网站、45款App通过国家适老化及无障碍改造评测，针对盲人户外出行精准导航、避障需求，推动技术研发，完成三类设备的产品设计和工程样机开发。

国家无障碍环境展示馆内也有许多最新科技成果，包括用于语音转文字的智能助听眼镜、帮助低视力群体放大字体的大字阅读器以及各类信息无障碍产品……科技正在逐步扫除残疾人生活的各种障碍，将越来越多的不可能变为可能。

无障碍环境建设需要科技助力，更需要社会共同构建。北京市规划展览馆馆长赵幸说：“借助展示馆的平台，我们希望每一位观众都能更深刻地理解加强无障碍环境建设的意义，将它融入我们日常生活、工作中，共同构建一个更加包容、友好的无障碍社会。”

(责编：杨曦、李楠桦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
数智转型赋能我国电池产业升级
　　天能电池马鞍山智造基地。受访者供图 中国轻工业联合会日前发布的数据显示，今年上半年，我国轻工行业利润快速增长，盈利持续提高。…
2024中国数字经济创新发展大会于9月在汕头举办
　　人民网北京8月28日电 （记者栗翘楚）超市搬到网上，线上下单，线下配送；旅游出行，车票、住宿、餐饮等都能通过手机预订；工厂车间，一台台工业机器人接受电脑指令，有条不紊的生产……近年来，数字技术应用使人们的日常生活更加便利。 作为新质生产力的重要推动力，我国数字经济发展势头强劲。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部