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热带地区降水稳定同位素背后的气候密码解开

2024年08月29日08:34 | 来源：科技日报
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原标题：热带地区降水稳定同位素背后的气候密码解开

科技日报北京8月28日电 （记者陆成宽）记者28日从中国科学院青藏高原研究所获悉，基于泛热带地区观测站点提供的数据，来自该所等国内外单位的科研人员，成功解开热带地区降水稳定同位素背后的气候密码，在日、月、年等不同时间尺度上，分别揭示了降水稳定同位素与层状分数和对流强度之间的关系。相关研究成果在线发表于《科学进展》杂志。

降水稳定同位素记录保存着过去的气候变化信息。1964年，丹麦哥本哈根大学威利·丹斯加德教授发现，热带地区降水稳定同位素与降水量呈现负相关。然而，2016年，国际原子能机构普拉迪普·阿加瓦尔博士等人却发现，热带地区降水稳定同位素与层状分数呈现显著负相关，与降水量无关。

“泛热带地区的降水可以分为对流雨和层状雨。所谓层状分数，是指层状雨占总降水的比例。该新理论逐渐被科学界广为接受并引用。”论文通讯作者、中国科学院青藏高原所研究员余武生告诉记者，但层状分数是否真实地反映了热带地区降水稳定同位素的真实信号，学界尚不清楚。

在最新的研究中，科研人员发现，降水稳定同位素与层状分数呈现非常微弱的负相关，但与对流强度始终保持显著的正相关。

“我们的研究成果挑战了阿加瓦尔博士等人的发现，破译了泛热带地区降水稳定同位素的真实信号。”余武生表示，一个新理论需要在不同时间尺度、在更广泛的站点经过严格检验，才能获得广泛认可与接受。

(责编：杨曦、李楠桦)
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