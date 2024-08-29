马艺方 玄兆辉

原标题：完善技术预测体系 夯实战略决策基础

技术预测作为支撑科技管理的一项重要基础性工作，旨在围绕未来技术发展趋势，确定重点战略领域和方向，选择符合未来经济社会发展需求的技术，为科技战略决策提供支持。党的二十届三中全会指出，当前和今后一个时期是以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的关键时期。面对纷繁复杂的国际国内形势、新一轮科技革命和产业变革，应不断完善我国技术预测工作，加强对科技前沿和关键技术的研判，识别出技术发展机会和突破口，确保把握未来发展主动权。

我国技术预测取得长足发展

技术预测起源于20世纪40年代，最初在美国军事科技计划制定中应用。20世纪50年代，自兰德公司发展出一套能够汇集收纳专家意见的德尔菲调查法后，预测工作逐渐延伸至军事以外的领域，成为各国科技战略决策的重要支撑。

我国现已开展了6次技术预测，研究成果主要服务于我国科技发展规划的制定，是我国科技决策过程的重要环节。例如，2003—2007年我国依次开展了9个领域的技术预测研究，并完成国家技术路线图设计，为《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》和“十一五”科技计划的编制提供支撑。再如，2013年第五次国家技术预测覆盖全领域，采取“先摸底、再调查、后选择”三步走战术，选出100项关键技术，成为“十三五”科技创新规划的参考。

从组织架构上来看，我国技术预测愈加重视多层次构成与多元化参与。例如，科技部下属中国科学技术发展战略研究院成立专门机构，组建技术预测研究网络，并在具体工作中组建高层次专家委员会、总体研究组、领域研究组等多层架构，邀请政府、高校院所、企业等各界专家参与，推动技术清单确定、德尔菲调查组织、咨询研讨等技术预测环节顺利进行。

从流程上来看，我国技术预测形成了“从预测到选择”的工作模式，首先扫描评估既有技术水平，分析经济社会愿景需求，研判未来技术发展趋势以及国家重大技术需求，在此基础上进行关键技术清单的遴选与分析，然后开展两轮大规模德尔菲调查，再进行关键技术选择，最终形成国家关键技术清单及路线图。

从方法上来看，我国技术预测主要采用的是德尔菲专家调查法。这种方法能够集成专家智慧，动员大量专家参与并收集不同意见，可以降低关键技术的误判风险。除此以外，还会在不同环节采取地平线扫描、专家研讨、层次分析等方法，逐步形成综合的预测方法体系。

整体而言，我国技术预测工作已经成为宏观科技管理创新和决策转变的重要一环。然而，目前仍存在流程耗时长、智能化手段运用不足、成果应用不充分、决策支撑力度不够等问题，尤其是面对新时期国家科技创新的重大任务需求，有必要进一步完善技术预测的组织架构和流程方法，为国家宏观科技管理和决策提供更具价值的研究成果。

国际技术预测做法可供借鉴

从近年来各国技术预测开展的情况来看，技术预测工作整体呈现出五个特点。一是技术预测成为制度化安排，由专门机构或团队周期性开展工作；二是参与主体多元化，邀请利益相关方广泛参与；三是预测方法趋向综合化，特别是利用人工智能、大数据分析等前沿技术，提升信息预判的全面性和准确性；四是预测内容多样化，不同领域和技术的选择反映了不同国家的科技发展阶段和战略目标；五是对技术预测的部分研究成果进行公开，引导社会预期和公众理解。

以英国为例，英国经过改革探索，逐渐形成了更适合自身国情以及需求的技术预测模式，推动技术预测成为科技管理与决策的重要依据。

在机构设置上，英国由隶属于科学、创新和技术部（DSIT）的政府科学办公室（GOS）来承担预测工作，并建立工作网络，政府首席科学顾问作为其主任，可直接向首相和内阁提供咨政建议、汇报工作进展。在组织模式上，不再按照传统方式每5年进行一轮，而是形成以滚动项目为主的模式，并在开展多个预测项目的同时，持续进行跟踪扫描工作。在任务目标上，不再专注于关键技术选择，而是通过设立不同预测项目来关注不同社会议题，试图阐明如何通过科技手段解决特定社会问题以及相关需求。在方法选择上，只有个别预测项目会采取德尔菲调查，更多项目则依赖于案头研究和专家会议，并创新工具方法，使得参与人数更少、耗时更短、成果产出更高效。

这一技术预测模式目前已在英国稳定发展20多年，多层次的技术预测为英国科技管理决策提供了多维度支持，推动了预测思维与方法融入政府决策全过程，使技术预测真正成为英国政府循证决策的战略工具。这些都为完善我国科技预测体系提供了借鉴。

统筹考虑技术趋势与国家需求

近40年来，我国科技事业实现了历史性的重大变革。面对新的发展阶段和历史使命，应更加精准识别科技创新的重点领域和优先技术方向，加强体系化建设，统筹考虑技术前瞻趋势与国家重大需求，推动技术预测走向制度化、规范化和智能化，促进科技管理决策的科学化、民主化。

一是要丰富研究内容。随着我国进入高质量发展阶段，科技对各个层面的影响不断深入，有必要对技术预测的研究内容进行拓展，加强其问题导向性、资源集中性以及政策影响力。我国可在开展5年一次聚焦于技术发展的技术预测工作的基础上，在内容选择上从未来愿景出发，不定期开展以1—2年为周期的涉及社会重大议题的项目式技术预测，并适应形势变化需要开展1年以内完成的快速预测项目。此外，加强持续性扫描研究工作，跟踪分析热点新兴技术与社会趋势变化。

二是要构建方法体系。预测方法的工具化、规范化、体系化是技术预测得以广泛应用的基本前提。若想使技术预测研究内容与成果形式更丰富，使技术预测应用于更广泛的社会议题、推广到更多部门机构，就必须构建丰富且规范的方法体系。有必要对技术预测的工作流程与方法进行体系化总结，创建技术预测工具包，形成结构化技术预测工作路径，实现在不同业务需求下工作方法与工作路径的模块化组合，构建起一套科学规范且易于执行的预测工作体系。

三是要形成工作网络。建设工作网络是技术预测全面支撑政府科技决策的重要基础。我国可在中央科技委的组织领导下，加强国家技术预测核心团队建设，同时为其他政府部门和地方政府搭建平台，在技术预测能力建设与资源共享上予以支持。在构建平台的基础上，支撑各部门、各地方预测工作统筹推进，逐步形成跨部门、跨区域的技术预测工作网络。

（作者单位：中国科学技术发展战略研究院）

(责编：杨曦、李楠桦)

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