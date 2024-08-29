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全球投资者为何看重黄金

翁东辉
2024年08月29日08:45 | 来源：经济日报
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原标题：全球投资者为何看重黄金

　　受美联储降息预期加强、美国大选及其经济政策不确定性仍存、通货膨胀居于高位、中东及俄乌冲突愈演愈烈等诸多因素影响，投资者选择黄金作为避险资产，各国央行也纷纷加大黄金储备，国际市场现货黄金价格刷新历史高点。但也要看到，黄金并非真正意义上的对冲经济危机的有效工具。

　　多年来，贵金属往往被投资者和市场观察人士视为避风港。世界经济和国际社会发生危机或陷入困境时，黄金经常成为最佳投资对象。

　　今年以来，国际黄金市场受到强烈关注，金价持续攀升，从今年1月时的1990美元/盎司左右的水平持续攀升并超过了2500美元/盎司。近期，受美联储降息预期影响，伦敦现货黄金价格曾刷新历史高点至2531.58美元/盎司，今年以来累计涨幅已超20%。截至8月27日收盘，伦敦现货黄金报2524.36美元/盎司，纽约商品交易所黄金期货报2560美元/盎司。

　　推动黄金价格走高的因素还包括通货膨胀仍居高位、中东及俄乌冲突愈演愈烈等地缘政治冲突加剧。在这样的国际背景下，不仅投资者选择黄金作为避险资产，各国央行也纷纷加大黄金储备。研究表明，过去3年来，实物黄金的名义价值上涨了50%，投资黄金的回报丰厚。黄金流动性强，没有信用风险，受地缘政治的干扰较小，因此成为对冲不确定性的重要工具，其保值避险作用更加明显。

　　美联储降息预期不断增强，是近期金价上涨的主要原因。美联储主席鲍威尔8月23日表示，调整货币政策的“时机已到”，利率下调的时机和步伐将取决于最新数据、经济形势展望的变化以及风险的平衡。一向发言谨慎的鲍威尔鲜少向市场传达如此直截了当的信息。如果利率下降，投资者存入银行的现金或者购买政府短期债券的回报率就会走低，这给投资者放弃现金储蓄或短期债券转而投资黄金提供了空间。市场普遍认为美联储将在9月份开始降息，以纽约商品期货市场为中心，大量资金开始购买黄金期货，推动金价走高。

　　美国大选及其经济政策不确定性也是投资者购买黄金的重要考虑。目前，美国国债总额已突破35万亿美元大关。国会预算办公室预测，到2034年美债规模占国内生产总值的比重将达到122%，打破先前106%的历史纪录。由于选情不明，市场认为美国经济政策存在极大不确定性。

　　各国央行加快购买黄金助推了金价上涨。世界黄金协会数据显示，2023年全球各央行的净黄金购买总额达到1037吨，为连续第二年储备增加额超过1000吨。2022年，全球央行的黄金总购买量更高达1136吨，是1950年以来最高水平。今年前6个月，全球央行继续净增购了483吨黄金，在2023年上半年460吨的创纪录水平基础上进一步增长5%。发展中国家央行为了避免本国货币被美元收割，也将黄金作为对冲通胀和地缘政治紧张局势的重要工具，加大了黄金储备。此外，由于美国和欧盟决定冻结俄罗斯存在海外银行的3500亿美元资产，也刺激其他国家选择储备黄金以便分散美元风险。

　　私人购买黄金掀起热潮。统计数据显示，近期英国皇家铸币局网站上的金银交易量与去年平均水平相比大增336%，投资者数量增加53%。与过去不同的是，现在年轻人也喜欢投资黄金，几乎一半的购买者年龄在30岁至49岁之间，其中大部分是千禧一代。从地域来看，来自土耳其、印度和哈萨克斯坦等国的年轻人正在以创纪录的数量购买黄金。

　　也要看到，黄金并非真正意义上的对冲经济危机的有效工具。研究表明，自1880年以来，黄金价格年均增长率为1.5%，在某些时期刨去通胀因素实际上是贬值的。美国1971年废除金本位制以来，黄金的货币属性已经消失，其投资回报波动性加剧。也就是说，当投资者的避险需求增强时，黄金就会上涨，回报率也高；反之，当创新经济蓬勃发展时期，黄金的关注度就会下降，市场也就没这么火热。

(责编：杨曦、李楠桦)
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