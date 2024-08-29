原标题：脑控赛车、玩机器狗、做智能体，腾讯科学小会带青少年做“AI玩家”

8月25日，腾讯与清华大学联合举办的第六届腾讯青少年科学小会，在清华大学新清华学堂举行。现场近1500名来自全国各地的青少年和家长，开启了一场趣味AI之旅。

今年科学小会以“AI玩家”为主题，邀请李培根、洪波、眭亚楠、王兴兴、陈妍5位AI科学家和探索者，从脑机接口、具身智能、AI智能体、机器人等前沿领域，带领青少年打开眼界，畅想智能时代的未来生活。

让孩子们成为“AI玩家”

“AI引发的变革将超过以往任何一次工业革命，如何诗意地成长在智能时代？”中国工程院院士李培根担任“未来向导”，抛出开场之问。他认为，AI是一个既知道已知知识、又可能生成新知识的“知识巨人”，青少年要站在AI巨人肩上，利用AI增强自己的创造能力，要善于观察问题、分析问题、想象问题，防止思维力被AI所束缚和掌控。

戴上脑机接口头盔，孩子们在舞台上体验脑波赛车；高位截瘫者小白来到现场，脑控轮椅向左或向右转弯，灵活地绕开路锥…这背后是清华大学医学院教授洪波团队研发的“无线微创植入脑机接口”技术。“这种半植入式方案把电极放到大脑硬膜外，好比把耳朵贴到会议室的墙上听屋内人交谈，能大大减少病患的脑部创伤。”洪波介绍说，脑机接口技术能让残障人士逐渐恢复生活自理能力，给他们带来更多希望。

“具身智能”是当下AI探索的前沿领域。清华大学航天航空学院副教授眭亚楠研究组开发的“面向具身智能的人类自身模型”在现场首发亮相，模拟人体运动时的神经、肌肉、骨骼状态，实现在虚拟空间对复杂人体动力学过程的研究。“机器模型学习人类神经-肌肉-骨骼系统的交互方式，理解人类行为的具身特性”，眭亚楠介绍，“未来在我们生活的环境中可能会出现理解人类特性的高智能动体，可以充当孩子玩伴，照护老人，也可以协助人们工作。”

竹林一声响，全真大熊猫登场，它是基于腾讯混元大模型推出的“首个生态科普智能体”，孩子们可以通过腾讯元宝APP与它互动。“大模型‘学会’了注意力机制，在浩如烟海的知识库里，对逻辑关系和关键信息并行处理，最终在与人的互动过程中，给出好的回答。”腾讯设计杰出专家、腾讯混元产品负责人陈妍解释，“AI互动的关键是提出好问题，这样AI才能给出好回答。”

跳舞、倒立、躲避障碍……机器狗Go2与孩子们握手，摇头摆尾登上舞台，萌翻全场。一同登台的还有机器人H1，它是全球首个学会原地后空翻的机器人。宇树科技创始人兼首席执行官王兴兴说，“机器人的AI能力，使得机器人能像人一样感知、思考和行动。” 王兴兴鼓励孩子们自己发明机器人。

在现场，孩子们生怕错过一个精彩瞬间，踊跃举手提问或回答问题，不时发出欢呼和掌声。演说结束后，孩子们意犹未尽，争相涌向嘉宾继续交流，合影签名留念。本届小会还安排青少年参观了清华大学基础工业训练中心（iCenter) ，设置了“AI玩家”创想工作坊、AI快闪市集等互动体验环节，让孩子们亲身体验、亲自动手，将AI真正玩起来。活动全程在清华大学、腾讯青少年科学小会、腾讯科技官方视频号和腾讯新闻APP直播，通过腾讯视频科技频道、腾讯频道搜索“科学小会”可以观看直播内容回顾。

青少年培养是长期事业

“今天玩得很开心，我创建了’孙悟空邀请你听笑话‘智能体，它也给大家带来了欢笑”；“我做的智能体是‘李白用英语带你玩遍中国’，我希望让更多外国人了解中国文化”；“我做了‘音乐助手’智能体，它会编出爵士乐等各种美妙的音乐”……科学小会和面向青少年的人工智能竞技学习平台——AI创想家共同打造了“AI玩家”创想工作坊，通过一系列趣味任务激发孩子对AI的兴趣，引导他们在腾讯元器智能体开放平台动手创建AI 智能体，尝试解决日常生活中可能遇到的问题，探索创意玩法。

今天的青少年，正是明天科技创新的突破者、科技生态的建设者。让青少年从小树立科学梦想，培养科学兴趣，是社会科技生态建设中至关重要的基础，也是腾讯长期投入的事业。从连续6年举办科学小会，让科学家带孩子们开眼界，到打造“AI编程第一课”，为零基础青少年提供AI和编程启蒙，再到引导孩子们用好腾讯元宝、腾讯元器等AI工具，腾讯不断发挥自身科技能力，在“玩中学”的理念下，让青少年在智能时代，成为精通热爱的“AI玩家”，成长为科技生态里的有生力量。

AI浪潮面前，所有孩子也都应该站在同一起跑线上。这次科学小会特别邀请了各地乡村学校以及盲校的孩子们，近距离听科学家讲AI、亲手体验AI产品。在AI普惠的理念下，“AI编程第一课”专门开发面向盲童的无障碍版本，在北京市盲人学校、广州市启明学校、南京市盲人学校落地开课，并向全国盲校公益推广。接下来，腾讯“AI编程第一课”、企鹅支教和腾讯元器还计划开发AI智能体创作不插电课程，通过腾讯企鹅支教平台走进河北、江西等省市地区乡村小学，帮助更多偏远地区学生踏上AI创作之旅。

(责编：董童、李源)

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