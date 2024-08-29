金观平

原标题：改善供给拓展服务消费空间

当前，我国消费市场转型发展步伐加快，其中服务消费市场亮点频现。数据显示，今年上半年，服务零售额同比增长7.5%，比同期商品零售额增速快4.3个百分点。服务消费领域新业态持续涌现，消费群体日益多元，为经济高质量发展提供了有力支撑。

国务院日前印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，提出以创新激发服务消费内生动能，培育服务消费新增长点。在新理念、新技术的影响和支撑下，服务消费领域个性化、定制化、品质化、数字化、智能化趋势更加明显。从消费主体来看，年龄不再是唯一划分标准，同龄人群在养老、家政、教育、文旅等各方面的服务诉求更加细分，传统的标准化服务已不能完全满足消费者所需。从消费结构来看，需求多样化带来消费结构分层，中高端服务消费面临供给缺口，粗放式、同质化的传统服务越来越难以匹配消费者的品质化、个性化诉求。同时，大量消费新业态应运而生，传统服务领域实现跨界融合，线上线下互动创新，服务消费空间进一步拓展。

新的变化特点、新的细分需求，对服务消费高质量供给提出了新要求。有必要从政策、产业、市场等多方面发力，培育服务消费新增长点，推动服务业转型升级。

加强政策引导，增加优质产品供给。通过税收优惠、以旧换新、发放消费券和消费补贴等方式撬动消费需求，把服务消费作为消费扩容升级的重要抓手。长期来看，我国居民消费结构中服务消费占比提升势头明显，仍有较大潜力可挖。在深化供给侧结构性改革的背景下，可创新更多消费场景，丰富商品和服务类型，提高商品和服务质量，更好满足居民多样化、高品质消费需要。

强化消费保障，优化消费环境。一方面持续完善服务消费的各类基础设施，加大对服务消费的数字化、网络化投入，缩小数字鸿沟，实现资源共享，培育服务消费新业态新模式。另一方面应更好保障消费者权益，畅通投诉维权渠道，规范市场秩序，为提升服务消费水平提供坚实保障。

多渠道增加居民收入，提升居民消费能力和消费意愿。收入是消费增长的基础和关键，要稳定全社会对经济增长的预期，尤其是稳定居民收入预期。要在扩大就业等方面发力，持续改善收入分配机制，健全社会保障等基础性制度，让人们能消费、愿消费、敢消费。

(责编：杨曦、李楠桦)

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