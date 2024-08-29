刘 萌

原标题：RCEP海运贸易向好 相关指数达到过去6年最高值

在8月27日举行的世界级海洋港口群暨国际物流大通道建设推进会上，《RCEP海运贸易指数报告（2024）》（以下简称《报告》）发布。指数评价结果显示，2023年RCEP海运贸易指数为102.3，较2022年微增0.9，达到过去6年的最高值。在2023年全球货物贸易额同比下降4.6%的形势下，RCEP海运贸易依然向好。

中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东在接受《证券日报》记者采访时表示，RCEP签署生效以来，区域经贸联系日趋紧密，成员国之间的贸易往来更加活跃。一方面关税减让、贸易便利化措施等促进RCEP区域内贸易投资增长，尤其是中间品贸易稳步增长，有效带动港航物流快速发展；另一方面区域内原产地累积规则等增强了区域内产业链、供应链的韧性和稳定性，中国与RCEP其他成员国的经济互补性也增进了贸易联系的黏性。

《报告》显示，从拉动RCEP海运贸易量增长的具体货物看，2023年汽车、成品油和煤炭贡献较大，三者海运贸易量分别同比增长16%、8%、8%。与2019年相比，中国、印尼、澳大利亚在RCEP中的贸易额占比明显提升，其中，中国提高3.3个百分点，印尼提高1.2个百分点，澳大利亚提高0.9个百分点。

对外经济贸易大学国家对外开放研究院教授陈建伟对《证券日报》记者表示，市场适应能力强、关键商品货物需求增长以及贸易结构优化是RCEP海运贸易向好的主要原因。

近日，商务部发布了《关于参考借鉴好经验好做法 高质量实施<区域全面经济伙伴关系协定>（RCEP）工作的通知》，围绕加强顶层设计，形成统筹推进合力；聚焦货物贸易，护航企业用足用好优惠规则；推动服务贸易和投资合作，助力企业开拓国际市场；营造良好营商环境，助力RCEP高质量实施等四方面，总结提炼一批RCEP实施的好经验好做法，供各地参考借鉴，持续提升协定利用效果。

商务部国际贸易谈判副代表李詠箑在日前召开的国新办新闻发布会上表示，将继续高质量实施RCEP等已经签署的自贸协定，进一步提高协定利用率。

未来如何进一步提高RCEP利用率，帮助企业用好用足协定优惠政策？刘向东表示，一方面要做好解读宣传培训工作，帮助企业更好掌握RCEP规则，提升企业运用RCEP规则的能力，指导企业应享尽享RCEP各项政策红利；另一方面，积极推动RCEP规则的落地实践，与其他RCEP成员国共同升级改进规则并打造最佳实践。

陈建伟认为，除了加强政策宣传与培训，还要建立高效的服务平台，提供一站式咨询和支持，帮助企业解决在利用协定过程中遇到的实际问题。此外，可推动跨国企业间的合作与信息共享，促进资源的优化配置和市场的有效对接。最后，要定期评估和反馈协定实施效果，及时调整政策以适应市场变化，进一步激发企业的参与热情。

(责编：杨曦、李楠桦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经