郭冀川

原标题：国家数据局：三大方面系统布局培育壮大数据产业

8月28日，2024中国国际大数据产业博览会（以下简称“数博会”）在贵州省贵阳市开幕。国家数据局党组书记、局长刘烈宏在开幕式上表示，当前，数据作为新型生产要素已经深刻融入经济社会各领域，加快构建以数据为关键要素的数字经济，离不开强有力的数据产业的支撑。国家数据局将从优化产业布局、培育多元经营主体、强化政策保障三方面系统布局培育壮大数据产业。

一是优化产业布局。顺应数据产业发展方向和趋势，加强产业规划布局，优化产业结构。围绕产业链协同，大力推动数据开发开放，构建大中小企业融通发展、产业链上下游协同创新的生态体系。立足比较优势，引导各地在资源汇聚、技术创新、应用牵引、算力支撑等方向，打造一批协同互补、特色发展、具有国际竞争力的数据产业集聚区。

二是培育多元经营主体。互联网、大数据和人工智能深入发展，催生了一批从事产业链数据整合利用的数据资源企业，促进了数据协同复用，激发了要素潜能；孵化了一批从事数据计算存储、挖掘分析的数据技术企业，推动了数据科技创新；也带动了一批数据应用企业深耕垂直行业，在赋能产业深度转型升级中发挥了重要作用。数据要素市场化配置改革，对数据合规高效流通利用提出更高要求，数据经纪、数据托管、数据交易等新的服务业态快速兴起，数据安全可信流通、数据基础设施建设运营市场也呈现增长态势，数据服务企业、数据安全企业、数据基础设施企业正在迎来新的发展机遇。我们将加强引导，支持不同类型的数据企业公平竞争、加快发展。

三是强化政策保障。瞄准科技发展方向和国家重大战略需求，推动数据领域技术攻关。用好政策、投资等手段，支持数据产业发展。推进产学研合作，加快数据领域学科体系和人才队伍建设。

刘烈宏说：“国家数据局在前期充分调研基础上，正会同有关部门研究制定产业发展政策，目的就是要抓住数据产业成长的战略机遇，培育数据企业，塑造产业生态，将我国规模市场优势、海量数据优势转化为产业优势，提高我国数据产业竞争力。”

本届数博会吸引了全球范围内的广泛关注，这不仅因为参展的知名企业众多，更因为数字经济已成为全球经济增长的新引擎。据数博会执委会介绍，共有414家国内外知名企业（机构）确认参展，其中包括华为、腾讯、阿里巴巴、百度、中国移动、中国电信等业界巨头。

新加坡亚洲数字经济科学院院长陈柏珲在数博会现场接受《证券日报》记者采访时表示，随着海外企业对云端科技的需求日益增加，中国“出海”企业可以通过技术创新和跨境合作，在满足这一需求的同时，助力海外市场实现可持续发展目标。这种合作不仅能够为中国企业开辟新的市场空间，还能够为全球数字经济的绿色转型提供新的动力。

(责编：杨曦、李楠桦)

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