人民网记者 杜燕飞

民族要复兴，乡村必振兴。党的二十届三中全会提出，必须统筹新型工业化、新型城镇化和乡村全面振兴，全面提高城乡规划、建设、治理融合水平，促进城乡要素平等交换、双向流动，缩小城乡差别，促进城乡共同繁荣发展。

“在驻村工作队帮助下，我们的收入实现连年增长。更重要的是，波罗古泽刻板制作技艺被挖掘出来，形成了集木刻、书法、藏香于一体的村支柱型集体产业，大家的致富路越走越宽。”西藏昌都市江达县外冲村村民高兴地说。

自2018年，华电西藏公司选派干部到外冲村开展驻村工作以来，在当地政府支持下，工作队先后筹资900万元建成木刻车间，协调签订超过1亿元长期供货协议，帮助200余名群众稳定就业，累计增收1200余万元，村民实现了“家门口”就业。

这只是央企以产业助力乡村振兴的一个缩影。此前发布的《中央企业助力乡村振兴蓝皮书（2023）》显示，2023年，国资央企出台助力乡村产业振兴专项支持政策，创新启动央企消费帮扶聚力行动和央企育才促振兴行动，有力支持定点帮扶县夯实基础、巩固成效。

除产业帮扶外，在消费帮扶方面，作为国务院国资委指导开展的央企消费帮扶品牌活动，近年来，国资委持续开展“央企消费帮扶聚力行动”，汇聚央企业务合作伙伴、内部各单位各部门、产业链上下游企业合力，助力乡村振兴。

前不久在贵州贵阳举办了“央企消费帮扶聚力行动”暨中石化易捷第七届“易享节”。活动引入25家中央部委及41家央企帮扶的191家企业，2000余种农特产品，甄选贵州特色商品打造贵州特色馆，组织超百家石化企业及现场参展企业集中采购。

国务院国资委社会责任局相关负责人表示，消费帮扶是促进脱贫地区特色产业提质增效和持续发展的重要途径，是巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴的重要举措。央企要不断加大消费帮扶力度，持续拓宽脱贫地区农产品销售渠道、扩大销售规模，推动消费帮扶形成“人人皆可为、人人皆愿为、人人皆能为”的全社会参与格局。

值得一提的是，加大央地双方合作，也是助力乡村振兴的重要举措。此前在国务院国资委举行的中央企业产业兴疆推进会上，25家央企与新疆签署了183个项目合作意向书，预计到2028年底产业投资总额将超9395亿元。其中，投资额超过100亿元的重大项目25个。

业内人士表示，央地双方合作既有助于服务国家战略、社会需要，优化重大生产力布局，也可以推动地方产业转型发展。要进一步深化双方在人才培养、科技攻关、成果转化、产业链协同等方面的合作，实现引入一家中央企业，带动一批企业，形成一个产业集群。

国务院国资委党委日前召开的扩大会议明确，国资央企系统要积极主动与西部省份对接，大力促进中央企业与西部地区融合发展，深化东西部协作推动产业跨地区梯度转移和优化布局，推动产业结构、能源结构等优化调整、转型升级。

(责编：杨曦、吕骞)

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