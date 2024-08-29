人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

描绘乡村振兴图景 国资央企发力产业与消费帮扶

人民网记者 杜燕飞
2024年08月29日08:52 | 来源：人民网
小字号

民族要复兴，乡村必振兴。党的二十届三中全会提出，必须统筹新型工业化、新型城镇化和乡村全面振兴，全面提高城乡规划、建设、治理融合水平，促进城乡要素平等交换、双向流动，缩小城乡差别，促进城乡共同繁荣发展。

“在驻村工作队帮助下，我们的收入实现连年增长。更重要的是，波罗古泽刻板制作技艺被挖掘出来，形成了集木刻、书法、藏香于一体的村支柱型集体产业，大家的致富路越走越宽。”西藏昌都市江达县外冲村村民高兴地说。

自2018年，华电西藏公司选派干部到外冲村开展驻村工作以来，在当地政府支持下，工作队先后筹资900万元建成木刻车间，协调签订超过1亿元长期供货协议，帮助200余名群众稳定就业，累计增收1200余万元，村民实现了“家门口”就业。

这只是央企以产业助力乡村振兴的一个缩影。此前发布的《中央企业助力乡村振兴蓝皮书（2023）》显示，2023年，国资央企出台助力乡村产业振兴专项支持政策，创新启动央企消费帮扶聚力行动和央企育才促振兴行动，有力支持定点帮扶县夯实基础、巩固成效。

除产业帮扶外，在消费帮扶方面，作为国务院国资委指导开展的央企消费帮扶品牌活动，近年来，国资委持续开展“央企消费帮扶聚力行动”，汇聚央企业务合作伙伴、内部各单位各部门、产业链上下游企业合力，助力乡村振兴。

前不久在贵州贵阳举办了“央企消费帮扶聚力行动”暨中石化易捷第七届“易享节”。活动引入25家中央部委及41家央企帮扶的191家企业，2000余种农特产品，甄选贵州特色商品打造贵州特色馆，组织超百家石化企业及现场参展企业集中采购。

国务院国资委社会责任局相关负责人表示，消费帮扶是促进脱贫地区特色产业提质增效和持续发展的重要途径，是巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴的重要举措。央企要不断加大消费帮扶力度，持续拓宽脱贫地区农产品销售渠道、扩大销售规模，推动消费帮扶形成“人人皆可为、人人皆愿为、人人皆能为”的全社会参与格局。

值得一提的是，加大央地双方合作，也是助力乡村振兴的重要举措。此前在国务院国资委举行的中央企业产业兴疆推进会上，25家央企与新疆签署了183个项目合作意向书，预计到2028年底产业投资总额将超9395亿元。其中，投资额超过100亿元的重大项目25个。

业内人士表示，央地双方合作既有助于服务国家战略、社会需要，优化重大生产力布局，也可以推动地方产业转型发展。要进一步深化双方在人才培养、科技攻关、成果转化、产业链协同等方面的合作，实现引入一家中央企业，带动一批企业，形成一个产业集群。

国务院国资委党委日前召开的扩大会议明确，国资央企系统要积极主动与西部省份对接，大力促进中央企业与西部地区融合发展，深化东西部协作推动产业跨地区梯度转移和优化布局，推动产业结构、能源结构等优化调整、转型升级。

(责编：杨曦、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
向“绿”而行 绿色金融带动低碳高质量发展
　　贺兰山下，黄河岸边，银川市灵武电厂两座灰白的间冷塔在阳光下显得高大耀眼。随着“双碳”目标的提出和实践，煤电行业正不断提升清洁高效利用水平。…
描绘乡村振兴图景 国资央企发力产业与消费帮扶
　　民族要复兴，乡村必振兴。党的二十届三中全会提出，必须统筹新型工业化、新型城镇化和乡村全面振兴，全面提高城乡规划、建设、治理融合水平，促进城乡要素平等交换、双向流动，缩小城乡差别，促进城乡共同繁荣发展。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部