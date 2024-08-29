原标题：华润置地上半年营业额增长8.4%至791.3亿 核心净利润107.4亿

8月28日，华润置地发布2024年中期业绩公告。上半年，面对行业持续深刻变化，华润置地沉着应对、克难奋进，始终把握战略主动性，加速转型升级步伐，推动业绩平稳实现。截至2024年6月30日，公司实现营业额人民币791.3亿元，同比增长8.4%，核心净利润人民币107.4亿元；中期股息每股人民币0.2元，同比增长1.0%，股价保持内房股第一，整体业绩跑赢大势。

经营性不动产业务方面，购物中心租金收入达人民币94.8亿元，同比增长9.7%。旗下82个在营购物中心实现零售额人民币916.2亿元，同比增长21.9%，69个购物中心零售额排名当地前三；6家购物中心如期高品质开业，综合开业出租率达97.8%；在北京、大连新获取两个购物中心地块，继续践行在核心城市商业深耕。旗下写字楼在市场下行的大环境中，整体出租率为75.0%，租户主要来自于金融保险、商务服务、互联网软件信息技术行业，服务世界五百强客户120家。

2024年上半年，华润置地加强资本运作，做优“大资管”业务。华润商业REIT于3月14日在深圳证券交易所成功上市，上半年实现运营净收益人民币1.96亿元，预算完成率107.4%，在首批消费REITs中率先实现季度分红。目前，华润置地已经构建商业、有巢双REITs平台，不动产“投融建管退”资本循环更加畅通，大资管业务转型步伐不断加快。

轻资产管理业务方面，旗下华润万象生活坚定落实城市空间运营服务商战略，持续巩固行业头部领先地位，2024年上半年实现营业收入人民币79.6亿元，同比增长17.1%，核心净利润人民币17.7亿元，同比增长24.2%。商管航道保持行业综合实力第一，期内管理的在营购物中心108座，其中重奢购物中心13座。物管航道市场化拓展规模及质量持续提升，期内在管面积3.98亿平方米，合约面积4.46亿平方米。华润万象生活积极向城市空间运营服务商转型，期内拓展城市空间项目面积占比89.7%，美好城市运营生态落地实效显现，运营服务一体化模式优势巩固。大会员体系稳步推进，会员规模持续扩大，期内万象星会员总量超5,220万人，较去年末增长13%。

生态圈要素型业务方面，业务发展质量和品牌影响力稳步提升。深圳后海中心区智慧城市建设运营服务项目初步构建了统筹内外部城市运营要素的大型片区综合运营模式，形成智慧运营、文化活动、商圈统筹、城市空间服务等细分赛道，城市运营商转型步伐不断加快。城市代建业务实现营业额人民币3.9亿元，期末在管项目358个，上半年新增政府代建签约面积排名行业第二，为城市公共服务和市政基础设施规划建设作出积极贡献。租赁住房业务实现营业额人民币3.8亿元，累计在管项目62个，管理规模行业排名第八。华润有巢REIT业绩稳中有增，按一、二季度报告已披露数据合计，实现基金营业额人民币3931万元，同比增长1.5%；基金EBITDA人民币2460万元，同比增长4.3%，正积极推动扩募。文体场馆运营业务实现营业额人民币3.0亿元，期末在管项目17个，管理规模行业排名第一，上半年在深圳、厦门新获取3座优质场馆运营权，赛事全要素运营服务能力不断增强。

开发销售型业务方面，实现签约额人民币1247.0亿元，保持行业第四，20个城市的市占率排名前五；坚持战略引领投资，量入为出、坚守底线，聚焦核心城市核心地段，获取多个战略型项目；强化生产运营精益化管理，做优存量、化解风险，强化成本管控，加速开发效率；持续提升系统性成本最优的产品力，全面打造全维实景示范区，杭州望云璟晨府、三亚海棠悦府等优质项目获得业内广泛好评。

环境社会及管治（ESG）方面，华润置地围绕“企业管治、员工发展、产品服务、伙伴共赢、环境效益、社区贡献”六大领域，将ESG全面融入公司发展战略和生产运营中。在环境保护方面，积极响应国家双碳战略，加快绿色发展转型，大力开展低碳技术研发，12个项目获WELL健康安全评价。在履行社会责任方面，助力乡村振兴，参与山东沂蒙、内蒙古阿尔山华润希望小镇建设，累计建成及新建的希望小镇共14座，另有4座正在规划中；上半年，承建保障性住房施工面积1619万平方米，管理租赁住房5.6万间。在ESG评级方面，获评中央电视台“中国上市公司ESG先锋100”榜单第10位，MSCI-ESG评级维持A级，位列恒生可持续发展企业基准指数、ESG50指数成份股。

财务管理方面，华润置地以现金流安全作为发展生命线，从收支两端牢牢把控，每月对现金流进行专项调度。上半年公司综合融资成本3.24%，较年初降低32BP，创历史新低。三道红线均保持绿档，维持行业最高国际信用评级。

面向未来，华润置地将继续秉持公司“长期主义”的优良传统、“永远用奋斗定义自己”的坚定信念，更好统筹“发展与安全”，全力以赴保证业绩稳定增长，提前谋篇布局转型发展路径，以自身能力的确定性应对形势变化的不确定性，加快建设行业综合实力领先的城市投资开发运营商，创建世界一流企业，与合作伙伴共同成长，为客户提供好产品好服务，为股东提升投资回报。

(责编：董童、李源)

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