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国家邮政局：全力打造农村寄递物流体系建设新样板

2024年08月29日09:15 | 来源：人民网
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人民网北京8月29日电 （记者杨虞波罗）8月28日，国家邮政局在甘肃兰州召开全国农村寄递物流体系建设暨快递进村工作现场会。会议总结前期工作，分析研判形势，进一步明确目标任务，强化措施责任，深入推进快递进村工作，助力乡村振兴。

会议指出，农村寄递物流体系建设是党中央、国务院推进乡村全面振兴、缩小城乡差别、促进城乡共同繁荣发展作出的重大决策部署，对促进行业高质量发展、激活农村消费市场、畅通城乡经济循环、满足人民现实需求具有重要意义。推进农村寄递物流体系建设是落实党中央决策部署，落实以人民为中心的发展思想，促进行业高质量发展的重要举措。全系统全行业要提高站位，精心谋划，高位推动，把快递进村各项任务抓紧抓实抓出成效。

会议要求，要笃行实干，全力打造好农村寄递物流体系建设新样板。要坚持党的领导，高位推进进村工作取得新进展；坚持问题导向，聚焦满足群众急难愁盼新需求；坚持因地制宜，加快实现村级站点建设新局面；坚持系统观念，最大限度凝聚行业内外新合力；坚持统筹兼顾，强化行业监管建立农村市场新秩序；坚持久久为功，实干笃行开创邮政快递业新作为。要着力构建功能集约、便利高效的农村快递服务新模式，让农村快递服务更有温度、农民幸福生活更有质感，助力实现城乡共同繁荣富裕。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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