人民网北京8月29日电 （记者王震）据海关总署网站消息，南京海关统计数据显示，今年1—7月，江苏省对中亚五国进出口额达183.1亿元，同比增长65%。

飞驰的中欧（亚）班列正为江苏打造与中亚各国交融的窗口。其中，苏州中欧班列是长三角地区首个开行班列，自2012年11月12日开行以来，持续服务长三角区域开放型经济发展，已形成了集中欧、中亚进出口班列于一体的国际铁路货运班列体系。

作为共建“一带一路”倡议提出后落地的首个经贸合作实体项目，中哈（连云港）物流合作基地已实现远洋干线、深水大港、内河航运、国际班列、物流场站的互联贯通。据统计，今年1—7月，连云港开行中欧（亚）班列运量超4.5万标箱，同比增长22.4%。

(责编：王震、吕骞)

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