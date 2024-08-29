前7个月江苏省对中亚五国进出口同比增长65%
2024年08月29日09:21 | 来源：人民网
小字号
人民网北京8月29日电 （记者王震）据海关总署网站消息，南京海关统计数据显示，今年1—7月，江苏省对中亚五国进出口额达183.1亿元，同比增长65%。
飞驰的中欧（亚）班列正为江苏打造与中亚各国交融的窗口。其中，苏州中欧班列是长三角地区首个开行班列，自2012年11月12日开行以来，持续服务长三角区域开放型经济发展，已形成了集中欧、中亚进出口班列于一体的国际铁路货运班列体系。
作为共建“一带一路”倡议提出后落地的首个经贸合作实体项目，中哈（连云港）物流合作基地已实现远洋干线、深水大港、内河航运、国际班列、物流场站的互联贯通。据统计，今年1—7月，连云港开行中欧（亚）班列运量超4.5万标箱，同比增长22.4%。
(责编：王震、吕骞)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 农业农村部：把高标准农田建设成利民、富民、得民心的工程
- 人民网北京8月29日电 （记者李栋）农业农村部近日启动高标准农田建设工程质量“回头看”和专项整治行动。聚焦2019年以来的高标准农田建设项目，重点摸查田间水利设施工程质量、资金拨付使用、工程设施管护等方面的问题。…
- 评论
- 关注