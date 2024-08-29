人民网北京8月29日电 （记者王震）据海关总署网站消息，自2018年10月港珠澳大桥开通以来，截至2024年7月，经港珠澳大桥珠海公路口岸进出口货物总值达9021.9亿元，港珠澳大桥这一大型交通枢纽正逐渐成为粤港澳大湾区连接全球的重要外贸通道。

随着港珠澳大桥经贸新通道的加快建设，大桥功能正在不断拓展优化，如今的港珠澳大桥珠海公路口岸不仅是高精尖货物、供港澳生鲜产品、跨境电商包裹等进出口的快速通道，更成为带动内地与港澳之间物流、资金流、信息流的快速融合发展的综合性物流枢纽。

目前，经大桥口岸进出口货物收发地已实现内地31个省（市、自治区）全覆盖。数据显示，经港珠澳大桥珠海公路口岸进出口总值突破第1个1000亿元用时2年，突破第2个1000亿元用时7个月，突破第9个1000亿元仅用时约5个月，不断跑出跨越式发展的“加速度”。

(责编：王震、吕骞)

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