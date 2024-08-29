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厦门邮局海关查获抹香鲸牙

2024年08月29日09:27 | 来源：人民网
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人民网北京8月29日电 （记者王震）据海关总署网站消息，近日，经专业机构鉴定，厦门邮局海关此前在进境邮件中查获的7件牙形物品为抹香鲸牙，1件白色印章为象牙制品，共计560.36克。

日前，厦门邮局海关关员在对1票进境包裹进行过机检查时发现图像异常，经进一步开箱检查，在包裹内查获7件牙形物品，另有1件白色印章表面呈明显象牙特征的十字交叉纹路。经专业机构鉴定，上述7件牙制品为抹香鲸牙，重540.88克，白色印章为象牙制品，重19.48克。

厦门海关提醒，抹香鲸牙、象牙均属于《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录Ⅰ所列濒危野生动植物制品。根据《濒危野生动植物种国际贸易公约》及《中华人民共和国野生动物保护法》等规定，除合法持有《允许进出口证明书》等材料并按规定办理海关手续外，禁止贸易、携带、邮寄各类濒危物种及其制品进出境，情节严重构成犯罪的将依法追究刑事责任。

(责编：王震、吕骞)
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