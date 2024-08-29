人民网记者 黄盛

贺兰山下，黄河岸边，银川市灵武电厂两座灰白的间冷塔在阳光下显得高大耀眼。随着“双碳”目标的提出和实践，煤电行业正不断提升清洁高效利用水平。灵武电厂机组通过供热改造，建设了“东热西送”重大集中供热工程，替代银川室内分散燃煤小锅炉。

“守护千家万户的温暖，说起来容易，做起来很难。”该电厂相关负责人说，此前，出厂供热价格与成本倒挂，煤炭供应紧张，资金短缺成为急需解决的难题。

了解电厂困难和资金需求后，当地金融机构本着“合规操作+用足红利”的原则，向其发放能源保供专项贷款5亿元，成功解决企业的燃“煤”之急。“感谢金融贷款的支持，让我们能够放开手脚大胆闯、大胆试，在扭亏增盈的基础上探得出路。”灵武电厂负责人说道。

随着合作的深入，金融机构还大力支持灵武电厂推进全容量“飞轮储能+火电联合调频”示范工程的建设，为该电厂授信13.18亿元。在资金的支持下，电厂不仅取得发明专利3项，还成功探索出清洁低碳转型的方式。

近年来，我国在绿色金融领域的探索不断深入，绿色信贷保持快速增长，绿色金融“工具箱”日趋丰富。去年召开的中央金融工作会议明确提出做好绿色金融等 “五篇大文章”，推动形成比较完备的绿色金融体系。

中国人民银行发布的数据显示，截至今年6月末，碳减排支持工具余额5478亿元，累计支持金融机构发放碳减排贷款超1.1万亿元，支持煤炭清洁高效利用专项再贷款余额为2194亿元；绿色贷款余额34.8万亿元，同比增长28.5%；绿色债券累计发行3.71万亿元，其中绿色金融债累计发行1.54万亿元，为金融机构投放绿色信贷提供稳定资金来源。

此外，今年4月中国人民银行联合国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、生态环境部、金融监管总局和中国证监会印发的《关于进一步强化金融支持绿色低碳发展的指导意见》提出，未来5年，国际领先的金融支持绿色低碳发展体系基本构建；到2035年，各类经济金融绿色低碳政策协同高效推进，金融支持绿色低碳发展的标准体系和政策支持体系更加成熟，资源配置、风险管理和市场定价功能得到更好发挥。

“目前绿色金融产品包括绿色信贷、绿色债券、绿色保险、绿色基金、绿色股票指数和碳金融产品等。”川财证券陈雳认为，供给端，绿色金融一方面向实体经济的低碳转型需求提供合适的融资服务，另一方面可以引导资源的有效配置；需求端，绿色金融将对使用者带来“绿色声誉”等好处，同时部分地区企业利用绿色金融工具推动自身降碳工作可以享受较低的利率，是一种更加便捷的融资渠道。

上海金融与发展实验室主任曾刚也表示，当前绿色金融产品主要集中在绿色信贷与绿色债券，在引导企业转变生产方式、注重环境保护方面的作用还未充分发挥。因此，推动转型金融深入发展，做好转型金融与绿色金融衔接，是未来一项重要工作。

也有业内人士建议，要围绕产业发展打造综合化金融服务平台，对接金融机构和产业客户，通过信息的汇聚、产业平台的打造，有效形成高效的绿色金融生态。

(责编：杨曦、吕骞)

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