8月28日，上海银行（股票代码：601229）发布2024年半年度报告。半年报显示，上海银行2024年上半年实现利润总额153.21亿元，同比增长4.24%；归属于母公司股东的净利润129.69亿元，同比增长1.04%；上半年实现营业收入262.47亿元：基本每股收益0.91元，同比增长1.11%；2024年6月末，归属于母公司股东的净资产2,457.44亿元，较上年末增长3.00%。

半年报显示，上海银行各项业务稳中向好，资产质量保持优良。2024年6月末，上海银行总资产32233.31亿元，较上年末增长4.47%；客户贷款和垫款总额14244.82亿元，较上年末增长3.45%；存款总额17501.62亿元，较上年末增长6.71%。不良贷款率1.21%，与上年末持平；公司贷款和垫款不良率持续下降，2024年6月末为1.40%，较上年末下降0.05个百分点；对公房地产业不良贷款率1.39%，较上年末下降0.72个百分点；不良类贷款和金融投资占资产总额的比例为1.04%，较上年末下降0.06个百分点；拨备覆盖率268.97%，整体拨备水平充足。

服务实体提质增效，转型发展持续深化。上海银行将科技金融定位为新一轮公司业务战略发展的三大特色业务之一。2024年上半年，科技型企业贷款投放金额同比增长34.31%，科技型企业贷款余额较上年末增长9.41%，科技型企业贷款客户数较上年末增长17.45%。加强对小微企业与实体经济金融支持，提升普惠金融可得性、覆盖面，不断完善“小微快贷”产品体系建设，持续拓展业务场景，充实普惠客户经理队伍。截至2024年6月末，担保基金贷款历年累计投放近700亿元，普惠型贷款投放金额同比增长40.99%，普惠型贷款客户数50.52万户，较上年末增长13.74%。

强化绿色发展战略引领，构建多元化绿色金融产品服务体系。2024年上半年，上海银行绿色贷款投放额同比增长8.61%，绿色贷款余额较上年末增长12.55%，绿色债券投资余额较上年末增长9.08%，当年新承销绿色债务融资工具33.00亿元。构建以养老金业务为基础、适老服务为支撑的综合金融服务体系。2024年6月末，养老金客户158.81万户。养老金客户个人存款3025.11亿元，较上年末增长139.42亿元；养老金客户AUM 4753.38亿元，较上年末增长210.01亿元，占零售客户AUM的47.81%；养老金客户人均AUM 29.93万元。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经