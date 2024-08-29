人民网北京8月29日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，新建四川成都至青海西宁铁路镇江关至黄胜关段（以下简称川青铁路镇江关至黄胜关段）将于8月30日开通运营，从成都东站到黄龙九寨站最快1小时39分可达，极大便利旅客前往黄龙、九寨沟等著名旅游景区，为沿线旅游等产业发展注入新动能。

川青铁路起自成都东站，经四川省成都市、阿坝藏族羌族自治州，甘肃省甘南藏族自治州，青海省黄南藏族自治州、海东市、西宁市，接入西宁站，正线全长约836公里，设计时速200公里，为国家Ⅰ级双线铁路。全线分段建设，成都东至镇江关段、海东西至西宁段已投入运营，黄胜关至海东西段正在建设中。此次开通的镇江关至黄胜关段全长69公里，位于阿坝藏族羌族自治州松潘县境内，设有镇江关、松潘、黄龙九寨和黄胜关4座车站，其中镇江关站为既有车站，其余为新建车站。

据介绍，项目开通运营前，国铁集团组织相关单位，严格各项规定和标准，对川青铁路镇江关至黄胜关段各专业设备进行了联调联试、检测验收和安全评估，对轨道状态、弓网性能、列车控制、通信信号系统等进行了综合优化调整。目前，该线路满足安全、稳定运营要求，具备开通运营条件。

川青铁路镇江关至黄胜关段建成通车后，成都东至黄胜关段实现贯通运营，最高时速按200公里运营。铁路部门将按照日常线、高峰线安排旅客列车开行，川青铁路成都东至黄胜关段每日开行动车组列车最高达30列，成都东站至松潘、黄龙九寨、黄胜关站，最快分别1小时33分、1小时39分、1小时54分可达。

川青铁路是我国“八纵八横”高铁网兰州、西宁至广州通道的组成部分，路网地位十分重要。川青铁路成都东至黄胜关段贯通运营后，将极大便利沿线各族人民群众出行，推动沿线经济社会发展，对维护民族团结、助力新时代西部大开发战略实施，具有十分重要的意义。

(责编：王连香、吕骞)

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