8月28日，中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）披露2024年半年度业绩报告。报告显示，2024年上半年，面对复杂严峻的内外部环境，中信银行积极做好金融“五篇大文章”，服务支持实体经济，稳步推进“五个领先”银行建设，稳中求进、以进促稳，经营发展整体符合预期。

经营效益保持稳健。报告期内，中信银行实现营业收入1090.19亿元，同比上升2.68%；其中，非利息净收入364.11亿元，同比增长10.44%，实现较快增长；归属于本行股东的净利润354.90亿元。

资产质量保持稳定。截至报告期末，中信银行不良贷款余额665.80亿元；不良贷款率1.19%，比上年末微增0.01个百分点；拨备覆盖率206.76%，比上年末下降0.83个百分点；拨贷比2.46%，比上年末上升0.01个百分点。

业务规模平稳增长。截至报告期末，中信银行资产总额91046.23亿元，比上年末增长0.58%；贷款及垫款总额55936.71亿元，比上年末增长1.73%；客户存款总额55148.79亿元，比上年末增长2.16%。报告期内，中信银行将落实国家战略与信贷结构调整有机结合，科创金融贷款、绿色信贷、普惠金融、涉农贷款、制造业等重点领域贷款增速均高于贷款总体增速。

资本精细管理提升。中信银行以轻型发展和价值创造为导向，持续优化资本配置模式，加强资本精细化管理，实现业务增长、价值回报与资本消耗的平衡发展。截至报告期末，中信银行资本充足率13.69%，一级资本充足率11.57%，核心一级资本充足率9.43%，杠杆率7.39%，全部满足监管要求，资本充足率进一步提高。

报告期内，中信银行制定完善做好金融“五篇大文章”实施方案，成立领导小组和五个专项工作小组，形成“1+5”实施体系，明确31项具体举措，写好服务实体经济时代课题的中信答卷。

截至报告期末，中信银行科技金融贷款余额4330.89亿元，较上年末增长4.19%；服务前五批国家级“专精特新”企业7625户，较上年末增加991户。绿色信贷余额5292.77亿元，较上年末增加702.55亿元，增速15.31%；绿色信贷投放客户数量突破5500户，较上年末增加600余户。普惠型小微企业贷款余额5817.15亿元，较上年末增加366.40亿元；涉农贷款余额6086.41亿元，较年初增加578.63亿元，增速10.51%。更新迭代“幸福+”养老金融服务体系，“养老账本”工具累计用户418.62万户；养老金托管规模达4653.95亿元，较上年末增加391.60亿元；个人养老金账户开户116.75万户，较上年末增长25.93%。以数字化重塑全行管理、经营和运营价值链，升级服务范围覆盖理财、基金、保险和存款四类产品业务的数字人财富顾问“小信”；业内首创外汇、贵金属、本币一体化平台，日均外汇交易量达1.5亿美元，外汇做市排名保持市场前列。

2024年，中信银行提出实施“五个领先”银行战略，即领先的财富管理银行、领先的综合融资银行、领先的交易结算银行、领先的外汇服务银行、领先的数字化银行，为高质量发展谋篇布局，坚定不移打造价值银行。

截至报告期末，中信银行“五个领先”银行战略开局良好，各项重点业务指标全面提升。紧跟大财富时代趋势和客户财富需求变化，致力于打造客户首选的财富管理主办银行，零售管理资产余额达4.42万亿元，较上年末增长4.41%；围绕客户“股、债、贷、投”多元融资需求，推动产品、客户、管理体系优化，打造“商行+投行+协同+撮合”综合融资生态圈，为客户提供“融资+融智”的综合融资服务，综合融资余额13.43万亿元，较上年末增长2.14%；全方位满足客户结算需求、解决客户结算痛点，为客户提供极致的使用体验，提高企业财务管理和资金运营效率，自主研发的司库管理系统“天元司库”系统上线客户数1,837户，报告期内累计交易金额达1,687.06亿元；紧跟国家高水平对外开放战略，坚持服务“走出去”和共建“一带一路”，打造外汇业务全账户、全场景、全生命周期的产品图谱及跨境金融一站式服务平台，构建综合跨境金融服务体系，报告期内，对公（含同业）外汇业务客户数同比增长14.43%；全面推进科技强行战略，坚持创新驱动、业务引领和业数技深度融合，数字化赋能业务价值加速释放，数据驱动业务流程提质增效，重点创新领域探索加速突破。

值得一提的是，中信银行致力于让所有投资者共享经营发展成果，近年来努力推动分红水平的稳步增长，不断提升投资者获得感。2024年，中信银行进一步响应监管号召，拟实施中期分红，分红比例将进一步提升至普通股股东净利润的29.20%。

中信银行表示，将始终坚持金融工作的政治性、人民性，持续深化金融供给侧结构性改革，高质量做好“五篇大文章”，为实体经济提供源头活水，不断增强服务国家改革发展全局的能力和水平，为推进中国式现代化持续贡献中信力量。

(责编：董童、李源)

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